Bedavadan biraz pahalıya arsa satışı başladı! O illerde arsa alan zengin olacak

Milli Emlak, Hazine Bakanlığı Emlak Listesi ile 2024 Milli Emlak ve Arsa Satış İstatistiklerini yayınladı. Maliye Bakanlığı tarafından da uygun arsa fiyatları ile birlikte satılık arsa fiyatlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Milli Emlak'ın 34 ilde arazi satışının başladığı bildirilirken kamuya ait ancak kullanılmayan arazilerin uygun fiyata satışa çıkarılacağı aktarıldı.

Milli Emlak Müdürlüğü, devlet arazilerinin satışına ilişkin bir bildiri yayınladı ve bildiride tahvil, bağ, bahçe, tarla ile mülklerin fiyatları, mülk sayısına, bölgeye ve bulundukları eyalet/bölgeye göre değiştiğini kaydetti. Bildirinin içeriğinde şehir merkezine yakın mülklerin satış fiyatlarının diğerlerine göre yüksek olduğu görüldü.

Hazine arazilerinin satışı: Nasıl satın alınır?

Uygun fiyatla ayrimenkul sahibi olmak isteyenler milliemlak.gov.tr ​​resmi internet sitesi üzerinden Hazine'nin satılık gayrimenkulleri hakkında bilgi alabiliyor. Milli Emlak'ın resmi internet sitesine giriş yaparak her arsa satış ilanının detaylar kısmında satılık mülkün özellikleri, metrekaresi gibi detaylara ulaşabilirsiniz.