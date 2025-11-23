TPAO Edirne'de Çöpköy-4 ile Doğal Gaz Sondajı Başlatıyor

Projenin kapsamı ve hedefleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi'nde yer alan AR/TPO/K/G17-C1 numaralı ruhsat sahasında Çöpköy-4 adlı sondaj kuyusunu açarak doğal gaz araması gerçekleştirecek.

Proje, 19 bin 400 metrekarelik alanda yürütülecek olup sondaj kapsamında yerin yaklaşık bin 250 metre altına inilmesi planlanıyor. Yapılan açıklamada çalışmalarda çatlatma (fracking) yönteminin kullanılmayacağı özellikle belirtildi.

Projenin yatırım bedeli 4,5 milyon lira olarak öngörülüyor.

Yapılan teknik değerlendirmelere göre, sahada doğal gaz bulunması halinde kuyudan günlük 100-150 bin metreküp arasında üretim yapılabileceği tahmin ediliyor. Kuyuda gaz tespit edilmesi durumunda bölgede üretim faaliyetleri etaplar halinde devreye alınacak.

Çalışma, TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve bölgedeki enerji arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO), EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLI ÇÖPKÖY'DE "ÇÖPKÖY-4" ADLI SONDAJ KUYUSU AÇARAK DOĞAL GAZ ARAMASI YAPACAK. PROJENİN YATIRIM BEDELİ 4,5 MİLYON LİRA OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR.