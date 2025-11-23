TPAO Edirne'de Çöpköy-4 ile Doğal Gaz Sondajı Başlatıyor

TPAO, Edirne Uzunköprü Çöpköy'de 'Çöpköy-4' sondajıyla doğal gaz arayacak; yatırım 4,5 milyon lira, fracking uygulanmayacak, hedef günde 100-150 bin m³.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:09
TPAO Edirne'de Çöpköy-4 ile Doğal Gaz Sondajı Başlatıyor

TPAO Edirne'de Çöpköy-4 ile Doğal Gaz Sondajı Başlatıyor

Projenin kapsamı ve hedefleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi'nde yer alan AR/TPO/K/G17-C1 numaralı ruhsat sahasında Çöpköy-4 adlı sondaj kuyusunu açarak doğal gaz araması gerçekleştirecek.

Proje, 19 bin 400 metrekarelik alanda yürütülecek olup sondaj kapsamında yerin yaklaşık bin 250 metre altına inilmesi planlanıyor. Yapılan açıklamada çalışmalarda çatlatma (fracking) yönteminin kullanılmayacağı özellikle belirtildi.

Projenin yatırım bedeli 4,5 milyon lira olarak öngörülüyor.

Yapılan teknik değerlendirmelere göre, sahada doğal gaz bulunması halinde kuyudan günlük 100-150 bin metreküp arasında üretim yapılabileceği tahmin ediliyor. Kuyuda gaz tespit edilmesi durumunda bölgede üretim faaliyetleri etaplar halinde devreye alınacak.

Çalışma, TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve bölgedeki enerji arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO), EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLI ÇÖPKÖY'DE...

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO), EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLI ÇÖPKÖY'DE "ÇÖPKÖY-4" ADLI SONDAJ KUYUSU AÇARAK DOĞAL GAZ ARAMASI YAPACAK. PROJENİN YATIRIM BEDELİ 4,5 MİLYON LİRA OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR.

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO), EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLI ÇÖPKÖY'DE...

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl’de Örtüaltı Sultaniye Hasadı Sürüyor, Üretici Fiyatlardan Şikayetçi
2
ABD ve Çin'in İsveç'teki Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı
3
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar Yozgat'ta Doludan Etkilenen Bölgeleri İnceledi
4
Genç Çiftçi Elif Erüst, Yenilebilir Menekşelerin Raf Ömrünü 30 Güne Çıkardı
5
TCMB Güncel Döviz Kurları – 2023
6
TCMB Başkanı Fatih Karahan İSO Toplantısında Enflasyon Beklentilerini Değerlendirdi
7
Tüketiciyi Aldatan Reklamlara 224 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik