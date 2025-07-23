Assan Group Savunma, BLU-109'un İyileştirilmiş Versiyonunu Geliştiriyor

Assan Group Savunma'dan Yeni Gelişme

Assan Group Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Gürcan Okumuş, uluslararası savunma sektöründe çarpıcı bir adım atarak, ABD'nin tanınmış sığınak delici mühimmatı BLU-109'un iyileştirilmiş versiyonunu geliştiriyor.

Yeni Mühimmat SZ-109

Okumuş, yaptığı açıklamada, “Amerikalıların meşhur BLU-109 sığınak delici mühimmatının bir muadil versiyonunu, belki de daha iyileştirilmiş bir versiyonunu SZ-109 olarak şu an geliştirme çalışmaları devam eden bir mühimmatımız var.” şeklinde ifade etti. Bu gelişme, yerli üretim ve teknolojik yenilik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Assan Group Savunma, mühimmat sektöründe etkinlik göstererek uluslararası pazarda daha rekabetçi bir konuma geçmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Assan Group Savunma Sanayi de etkinliğe katılanlar firmalar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Assan Group Savunma Sanayi de etkinliğe katılanlar firmalar arasında yer alıyor.