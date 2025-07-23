DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,46 0,19%
ALTIN
4.437,74 0,38%
BITCOIN
4.781.556,02 1,3%

Assan Group Savunma, BLU-109'un İyileştirilmiş Versiyonunu Geliştiriyor

Assan Group Savunma, ABD'nin ünlü BLU-109 sığınak delici mühimmatının geliştirilmiş versiyonu SZ-109 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 18:11
Assan Group Savunma, BLU-109'un İyileştirilmiş Versiyonunu Geliştiriyor

Assan Group Savunma'dan Yeni Gelişme

Assan Group Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Gürcan Okumuş, uluslararası savunma sektöründe çarpıcı bir adım atarak, ABD'nin tanınmış sığınak delici mühimmatı BLU-109'un iyileştirilmiş versiyonunu geliştiriyor.

Yeni Mühimmat SZ-109

Okumuş, yaptığı açıklamada, “Amerikalıların meşhur BLU-109 sığınak delici mühimmatının bir muadil versiyonunu, belki de daha iyileştirilmiş bir versiyonunu SZ-109 olarak şu an geliştirme çalışmaları devam eden bir mühimmatımız var.” şeklinde ifade etti. Bu gelişme, yerli üretim ve teknolojik yenilik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Assan Group Savunma, mühimmat sektöründe etkinlik göstererek uluslararası pazarda daha rekabetçi bir konuma geçmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Assan Group Savunma Sanayi de etkinliğe katılanlar firmalar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Assan Group Savunma Sanayi de etkinliğe katılanlar firmalar arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Group Savunma, BLU-109'un İyileştirilmiş Versiyonunu Geliştiriyor
2
TUSAŞ ve GE Aerospace'ten HÜRJET için Tarihi Anlaşma
3
ASELSAN, IDEF 2025'te Yeni Hava Savunma Sistemlerini Tanıttı
4
HAVELSAN ve OYAK’tan Stratejik İş Birliği Anlaşması
5
Artık tencereyle değil taneyle alınıyor! Her biri 10 TL oldu
6
Titra Teknoloji IDEF 2025'te Yeni Ürünlerini Tanıttı: ALPİN-2 ve Daha Fazlası
7
MÜSİAD, Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi'ni Tanıttı

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı