Muğla Büyükşehir’den Yatağan Hacıbayramlar’a 29 milyon 352 bin TL’lik İstinat Duvarı

Delice Çayı’nda 400 metre taş istinat; 300 metrelik bölüm tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’ın Hacıbayramlar Mahallesi’nde zemin çökmesi yaşanan Delice Çayı üzerinde, 29 milyon 352 bin TL’lik yatırım kapsamında taş istinat duvarı yapımına başladı.

Proje kapsamında toplam 400 metre uzunluğunda duvarın inşasına başlandı ve bunun 300 metrelik bölümü tamamlandı. Çalışmalar, özellikle yağışlı dönemlerde oluşan toprak kaymalarını önlemeyi hedefliyor.

Yatağan Hacıbayramlar Mahalle Muhtarı İlhan Genek yaptığı açıklamada: "Özellikle yağışların ardından duvarların çökmesinden dolayı istinat duvarı yapılmasına başlanmıştır. Ekipleri çalışmalarına hızla devam etmektedir. Bölgemiz daha güvenli hale gelmiştir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a taleplerimizi karşıladığından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

MBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Burak Önsel ise şu ifadeleri kullandı: "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, Yatağan İlçemizin Hacıbayramlar Mahallesi’nde toplam 29 milyon 352 bin TL’lik yatırımla, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan toprak kaymalarını önlemek için dere ıslah çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar kapsamında Hacıbayramlar Mahallesi’nde bulunan Delice Çayı üzerinde toplam 400 metre uzunluğundaki ta -istinat duvar yapımının 300 metrelik bölümünü tamamladık" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, zemin çökmelerinin bölge halkını endişelendirdiğini ve gündelik yaşamı etkilediğini belirterek, Delice Çayı üzerindeki çalışmalarla altyapının güçlendirildiğini ve bölgenin geleceğinin güvence altına alındığını açıkladı.

