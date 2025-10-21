Bekir Karacabey: IFIW Kararları Uygulandığında Dünya Ormancılığına Katkı Sağlayacak

Bekir Karacabey, İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Konuştu

Karacabey: Kararların uygulamaya geçirilmesi kritik

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğinde yaptığı konuşmada, iki gün boyunca farklı tematik alanlarda tartışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

"Alınan kararların, kağıt üzerinde kalmadığı sürece ülkemiz ormancılığında olduğu gibi dünya ormancılarına da çok önemli katkılar sunacağına..." dedi.

Karacabey'in değerlendirmeleri, IFIW kapsamında sürdürülen tartışmaların somut adımlara dönüşmesinin önemini vurguladı.

Anadolu Ajansını

Orman Genel Müdürü Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası ikinci günde yapılan panellerle ilgili bir değerlendirme konuşması gerçekleştirdi.