Bekir Karacabey: IFIW Kararları Uygulandığında Dünya Ormancılığına Katkı Sağlayacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, IFIW'de alınan kararların uygulandığı sürece ülke ve dünya ormancılığına önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 19:04
Bekir Karacabey, İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Konuştu

Karacabey: Kararların uygulamaya geçirilmesi kritik

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğinde yaptığı konuşmada, iki gün boyunca farklı tematik alanlarda tartışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

"Alınan kararların, kağıt üzerinde kalmadığı sürece ülkemiz ormancılığında olduğu gibi dünya ormancılarına da çok önemli katkılar sunacağına..." dedi.

Karacabey'in değerlendirmeleri, IFIW kapsamında sürdürülen tartışmaların somut adımlara dönüşmesinin önemini vurguladı.

Orman Genel Müdürü Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası ikinci günde yapılan panellerle ilgili bir değerlendirme konuşması gerçekleştirdi.

