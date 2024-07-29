Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerinde Temmuz ayında yapılan zam düzenlemesi, geniş bir yankı uyandırdı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Temmuz ayı toplantısında alınan kararla, taksi ve minibüs ücretlerinde önemli artışlar gerçekleştirildi. Ancak bu artışlar, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve esnaf arasında tepkilere yol açtı.

Taksi Ücretlerine Yapılan Zamlar





Yeni düzenlemeye göre, İstanbul’daki taksi ücretleri önemli ölçüde artış gösterdi. Taksi indi-bindi ücreti 90 TL’den 100 TL’ye yükselirken, taksi açılış ücreti 24,55 TL’den 30 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, taksi ücret tarifesine yapılan %22,19’luk bir zam oranını yansıtıyor. Ayrıca, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 TL’den 20 TL’ye, zaman tarifesi ücreti ise saatlik 195,63 TL’den 235 TL’ye çıktı. Bu değişikliklerle birlikte, taksi yolculuklarının maliyeti belirgin bir şekilde arttı.

Minibüs ve Servis Ücretlerinde Artış

Minibüslerde de fiyatlar yükseldi. En kısa mesafe ücreti, yani 4 kilometreye kadar olan yolculuklar için, %16 oranında bir zamla 15,50 TL’den 18 TL’ye çıkarken, 4-7 kilometre arası 16,50 TL’den 19 TL’ye, 7-11 kilometre arası 18 TL’den 20 TL’ye yükseldi. Uzun mesafeli yolculuklarda da artışlar görüldü; 11-15 kilometre arası 18,50 TL’den 21 TL’ye, 15-20 kilometre arası ise 20 TL’den 22,5 TL’ye çıktı. Öğrenci ücretleri de %20 oranında artışla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.

Personel servisleri için de ücretler arttı. 10-17 koltuklu minibüslerin ücretleri, 865,69 TL’den 1004,20 TL’ye çıkarıldı. Okul servislerinde ise, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti %16 zamla 1665 TL’den 1931,40 TL’ye yükseldi.

Taksicilerden “Kontak Kapatırız” Tehdidi

Taksiciler arasında yaşanan bu yüksek zam oranları, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Aksu, yaptığı açıklamada, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” şeklinde bir tehditte bulundu. Aksu’nun bu açıklaması, zammın taksiciler üzerindeki olumsuz etkilerini ve esnafın yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

Taksiciler, ilk başta %30 oranında bir zam talebinde bulunmuşlardı. Ancak İBB’nin teklifi %19’a yükseltmesiyle müzakereler sonucunda ilk teklif olan %13 oranındaki zam kabul edildi. Bu durum, taksiciler arasında memnuniyetsizliğe yol açtı ve esnafın endişelerini artırdı.

UKOME toplantısında alınan zam kararları, geniş bir değerlendirme sürecinden sonra netleşti. Esnafın tepkileri, kararların yeniden gözden geçirilmesini ve zam oranlarının tekrar değerlendirilmesini gündeme getirdi. Gelecek aylarda, taksi ve minibüs ücretleri konusunda yeni düzenlemeler yapılması olasılığı bulunuyor. Bu süreç, esnaf ve yetkililer arasında daha fazla müzakere ve anlaşmazlıkla devam edebilir.



Bu zammın etkileri, hem yolcular hem de taksiciler üzerinde geniş bir etki yaratacak. Yolcular, artan maliyetlerle karşılaşırken, taksiciler ise artan işletme maliyetleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar. İstanbul’da toplu ulaşım sisteminin bu yeni dönemi, hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli sonuçlar doğurabilir.