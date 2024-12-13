Belçika'da Çalışanlar Yeni Hükümetin Ekonomi Politikalarına Protesto Düzenledi

Belçika'da Çalışanlar Yeni Hükümetin Politikalarını Protesto Etti

Belçika'da çalışanlar, yeni kurulacak hükümetin ekonomi ve vergi politikalarına karşı mücadelelerini sürdürüyor. Ülke genelindeki tüm işçi sendikalarının çağrısı üzerine, binlerce kişi Brüksel Adalet Sarayı önünde buluştu.

Kemer Sıkma Politikaları Tepki Çekti

Göstericiler, Belçika'da kurulması beklenen yeni hükümetin uygulanması öngörülen kemer sıkma politikalarına, ekonomik önlemlerine ve vergilendirme sistemine karşı eylem yaptı. İşçi sendikaları temsilcileri, Adalet Sarayı karşısındaki meydana kurulan platformda, sosyal haklarda kesinti yapılmaması gerektiğinin altını çizen konuşmalar gerçekleştirdi.

Protestocuların Talepleri

Sendikalarının renklerini taşıyan yeşil, kırmızı, turuncu ve mavi mont ve bereler giyen protestocular, ülke genelinde uygulanması planlanan ekonomi politikalarına karşı sloganlar attı. "Yaşasın sosyal güvenlik", "vergide adaletsizliği durdurun", "milyonerleri vergilendirin" yazılı afişler taşıyan göstericiler, çalışanların hak kaybına uğramasına karşı çıkmalarının yaninda Noel tatili döneminin yaklaşmasıyla birlikte yeni hükümetin sunacağı önerilerin olumsuz olacağını vurguladı.

Yeni Hükümetin Politikaları ve Etkileri

Sendikaların yayımladığı bildiride, yeni hükümetin yüksek maliyetli, adaletsiz ve verimsiz vergi önlemleri uygulayacağı, kemer sıkma politikalarının kamu hizmetlerine zarar vereceği ifade edildi. Özel olarak hasta ve emeklilerin sosyal güvenlik kesintilerinden olumsuz etkileneceği vurgulandı.

Yeni tedbirler kapsamında çalışma koşullarının kötüleşeceği, gece ve hafta sonu mesai ücretinin sona ereceği belirtilirken, temel ürünlerdeki vergi artışının da yaşam pahalılığını artıracağı kaydedildi. Sendikaların planları, bazı sosyal hakların kaybedilmesiyle sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

Hükümet Kurma Çalışmaları Sürüyor

Belçika'da haziran ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları devam ederken, koalisyon hükümeti oluşturmak için müzakereler sürüyor. Bu müzakereler, kamu borcunu ve bütçe açığını azaltacak çeşitli kemer sıkma politikalarını içeren federal sosyal reform önerisi etrafında şekilleniyor.

Belçika'da çalışanlar, yeni kurulacak hükümet için yapılan müzakerelerdeki ekonomi ve vergi politikalarına karşı protesto düzenledi. Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Belçika'da çalışanlar, yeni kurulacak hükümet için yapılan müzakerelerdeki ekonomi ve vergi politikalarına karşı protesto düzenledi. Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.