Beta Enerji'ye Çifte Başarı: Kadın İstihdamı ve Ar-Ge'de Öne Çıktı

Beta Enerji, TOBB yarışmasında kadın istihdamında Türkiye 2’ncisi oldu; OSBÜK 2025 araştırmasında dört kategoride ilk 10’a girerek Ar-Ge ve istihdam başarısını perçinledi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:21
Beta Enerji, TOBB’un "Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nda kadın istihdamını en çok artıran şirketler arasında Türkiye 2’ncisi olurken; OSBÜK’ün 2025 OSB Yıldızları Araştırmasında dört kategoride ilk 10’a girerek hem kadın istihdamı hem de Ar-Ge performansındaki liderliğini tescilledi.

TOBB Ödülü: Kadın İstihdamında 2’ncilik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde düzenlenen "Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nda Beta Enerji, kadın istihdamını en çok artıran şirketler kategorisinde 2. sıraya yerleşti.

OSBÜK 2025 Araştırması: Dört Kategoride İlk 10

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleştirilen 2025 OSB Yıldızları Araştırması’nda Beta Enerji, dört farklı kategoride Türkiye genelinde ilk 10’a girerek üretim ve Ar-Ge alanındaki yükselişini belgeledi.

Araştırma sonuçları:

OSB’lerde istihdamını en çok artıran firma: 2’nci

OSB’lerde Ar-Ge harcamasını en çok artıran firma: 4’üncü

OSB’lerde en performanslı firma: 4’üncü

OSB’lerde en fazla istihdam artışı sağlayan firma: 8’inci

Bu sonuçlarla birlikte Beta Enerji, hem insan kaynağına yaptığı yatırımı hem de teknolojik gelişimdeki kararlılığını ortaya koydu.

Yönetim Açıklamaları

"Kurum kültürümüzün bir yansıması"

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artıran şirketler arasında olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Enerji sektöründe kadınların daha görünür ve güçlü bir şekilde yer almasını stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak bugün Beta Enerji’de yönetici pozisyonlarındaki kadın çalışan oranımız yüzde 40’a ulaştı. Sanayi üretiminden Ar-Ge merkezimize, mühendislik kadrolarımızdan saha ekiplerimize kadar, kadın çalışanlarımızın yetkinlikleri ve katkıları şirketimizin sürdürülebilir başarı yolculuğunun en önemli unsurlarından biri. Bu ödül, çeşitliliği ve eşit fırsatları odağına alan kurum kültürümüzün bir yansımasıdır" dedi.

"Ar-Ge ve üretim performansımız istikrarlı şekilde yükseliyor"

Dağsuyu, kadın istihdamı ve yenilikçi üretim kapasitelerini daha ileriye taşımak istediklerini belirterek şunları söyledi: "OSBÜK tarafından açıklanan 2025 OSB Yıldızları Araştırması’nda dört kategoride ilk 10’da yer almamız ise üretim gücümüzün, Ar-Ge yatırımlarımızın ve istihdama katkımızın istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Teknoloji ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımları sürdürürken, insan kaynağını geliştirmeyi şirketimizin geleceğini inşa eden en kritik başlık olarak görüyoruz. Bundan sonraki dönemde de hem kadın istihdamını hem de yenilikçi üretim kapasitemizi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

