Beyannamelere Maktu Damga Vergisi Yaklaşık %50 Artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile beyannamelere uygulanan maktu damga vergisi tutarlarında artışa gidildi. Yeni düzenleme, bazı beyannamelere ilişkin sabit vergi tutarlarını yeniden belirliyor.

Karar ve yürürlük

Yayımlanan karara göre, beyannameler için uygulanacak maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı. Karar, Resmi Gazete'de ilan edildi ve değişiklikler 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek.

Detaylar

Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi amacıyla postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.

Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı ise 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.

Gümrük idarelerine verilen beyannameler için maktu vergi tutarı 1350 lira olarak belirlendi. Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için ise 495 lira tutarında maktu vergi öngörüldü.

31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için belirlenen maktu damga vergisi tutarı 790 lira olacak.

Değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, gösterilen tutarlar ve yürürlük tarihi korunarak uygulanacak.