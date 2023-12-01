Beyaz eşyasını yenilemek isteyen CarrefourSA'ya akın edecek! Tüm beyaz eşyalarda yüzde 25'ten fazla indirim başladı

CarrefourSA, Beyaz Eşya Severlere Özel Bir Fırsat Sunuyor! %31 İndirimle Beyaz Eşyalara Sahip Olma Şansını Kaçırmayın!

CarrefourSA mağazaları, müşterilere sunduğu cazip indirimlerle her zaman konuşuluyor. Şimdi ise beyaz eşya tutkunlarını sevindirecek bir kampanya ile karşınızda! CarrefourSA, bu defa beyaz eşyalarda gerçekleştirdiği %31'lik indirimle dikkat çekiyor. Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makineleri ve daha birçok ürün, şimdi çok daha uygun fiyatlarla CarrefourSA marketlerinde sizleri bekliyor!

CarrefourSA, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikasıyla alışveriş deneyimini her geçen gün geliştiriyor. Beyaz eşya alışverişinde öne çıkan bu kampanya sayesinde CarrefourSA, müşterilere kaliteli ürünleri daha erişilebilir fiyatlarla sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çamaşır makinelerinden çamaşır kurutma makinelerine, buzdolaplarından bulaşık makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesini içeren bu indirim kampanyasıyla CarrefourSA, beyaz eşya alışverişini ekonomik ve keyifli bir hale getiriyor. Herkesin ihtiyacına uygun seçenekler sunan CarrefourSA marketlerindeki bu kampanya, beyaz eşya arayanları cezbetmeye devam ediyor.

CarrefourSA marketlerinin bu özel kampanyasıyla birlikte, müşteriler kaliteli beyaz eşyaları %31 indirimle edinme şansını kaçırmayacak. CarrefourSA'nın indirim sonrası fiyatlarını öğrenmek ve avantajlı alışverişin tadını çıkarmak için şubelerine uğramanın tam zamanı! Beyaz eşya alışverişinizi CarrefourSA farkıyla yapın, evinizin konforunu güçlendirin!





CarrefourSA marketleri, kasım ayının başlarında gerçekleştirdiği dev indirimlerle beyaz eşya alışverişini oldukça çekici kılıyor. Beyaz eşya ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran CarrefourSA, sunduğu %31'e varan indirimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte CarrefourSA marketlerinin duyurduğu beyaz eşya kampanyasının detayları:

Altus Marka Beyaz Eşyalar İndirimde:

CarrefourSA marketleri, bütçe dostu bir beyaz eşya alışverişi yapmak isteyenler için özel bir fırsat sunuyor. İşte Altus markalı beyaz eşyalarda geçerli olan indirimler:

Altus 7101 ml 7 Kg Çamaşır Makinesi: 7.699,00 TL

Altus Al 101 Yb 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 12.599,00 TL Altus Al 365 F Enerji Buzdolabı: 13.999,00 TL Altus Al 375 X Buzdolabı: 15.999,00 TL

Altus Al 403 Mp 3 Program Bulaşık Makinesi: 7.579,00 TL

Altus Al 404 Mp 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.299,00 TL

Altus Al 6103 L E Enerji 6 Kg Çamaşır Makinesi: 7.199,00 TL

Altus Al 8103 Md 1000 Devir 8 Kg Çamaşır Makinesi: 9.399,00 TL Altus Al 9103 Db 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi: 11.999,00 TL

Altus Al 9103 Md 9 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 11.599,00 TL

Altus Alk 471 E Enerji Kombi Buzdolabı: 18.999,00 TL

CarrefourSA marketleri, beyaz eşya kampanyasını sadece Altus markasıyla sınırlamayarak müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte devam eden beyaz eşya indirimlerinden bazıları:



Baymak Elegant Plus UV 09 A++ (MD) 9000 BTU Duvar Tipi Klima: 15.599,00 TL

Dijitsu DB70 Minibar Buzdolabı: 4.399,00 TL

Dijitsu DBD400 No-Frost Buzdolabı: 10.999,00 TL

Dijitsu DBD555 Kombi İnox Buzdolabı: 14.999,00 TL

Dijitsu DCM 7000 Çamaşır Makinesi 7 Kg: 7.299,00 TL

Dijitsu DJT 12000 Btu A++ İnverter Klima: 12.999,00 TL

Fujiplus 24 Btu A++ İnverter Klima: 24.999,00 TL

Fujiplus 9 Btu A++ İnverter Klima: 13.199,00 TL

Hoover H3DPS21076TB6-17 10/7 Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 18.999,00 TL

Hoover H3w 2102de 10 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi: 10.999,00 TL

Hoover H3WPS2106TBR6-17 10 Kg Antrasit Çamaşır Makinesi: 14.999,00 TL

Hoover H3WS 495TA4-S 9 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı 1400 Devir Çamaşır Makinesi: 9.399,00 TL

Hoover H7w 412mbc-S 12 Kg Çamaşır Makinesi: 20.999,00 TL

Hoover HDQ 4119AMBS/1-S A 11 kg Yıkama 9 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 17.599,00 TL

Hoover Hf 3E9L0X2-17 5 Programlı Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Bulaşık Makinesi: 8.999,00 TL

Hoover Hoce3t618es Kombi No Frost Buzdolabı: 16.999,00 TL

Samsung Dw60m5052fw/Tr 5prg Bulaşık Makinesi: 11.999,00 TL

Samsung RT47CG6002WWTR No Frost Beyaz Buzdolabı: 14.999,00 TL

Seg Scm 10e14 Inv C Enerji 10 Kg Çamaşır Makinesi: 13.999,00 TL

CarrefourSA marketlerinde devam eden indirimle beyaz eşya alışverişi ekonomik ve keyifli bir hal alıyor. İndirimlerden yararlanmak ve avantajlı alışverişin tadını çıkarmak için CarrefourSA şubelerini ziyaret etmeyi unutmayın!