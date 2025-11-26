Beypazarı'nda Mor Lahana Hasadı Sürüyor: Son Ürünler Tarladan Ankara'ya

Beypazarı'nda mor lahana hasadı sürüyor

Sezonun son ürünleri tarladan Ankara'ya gönderiliyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mor lahana hasadında sona yaklaşan üreticiler, tarlarda kalan son ürünleri topluyor. Bölge genelinde yazın sonunda ekilen lahanalar, sonbaharın son ayında sökülmeye başladı.

Üreticiler, sezonun kapanışına doğru yaklaşık 25 dönümlük arazilerde yapılan hasatta toplanan ürünleri kasalara yerleştirerek Ankara haline gönderiyor. Hasat işçileri, gün boyunca lahanaları tek tek kesip özenle yerleştiriyor; tarlalar mor bir görünüme bürünüyor.

Çiftçi Hikmetullah Muradi hasat koşullarını ve sıkıntıları şöyle aktardı: "Pek verimli geçmiyor. Susuzluk sıkıntısı var, sular kesildi falan. Su olmadığı için tam yetiştiremedik. Sıcaktan biraz yandı. Böyle gidiyoruz. Geçen senelere göre biraz sıkıntılı geçiyor. Bir yandan satış yok, bir yandan da susuzluk. Süreci 3 aya yakın oluyor. Biz kasayla gönderiyoruz, gerisini patron ilgileniyor. Burası tahminen 25 dönüm kadar. Akşam eve gidiyoruz, sabah tekrar işe geliyoruz. Günüm böyle geçiyor. İki yaprak ya da bir yaprak bırakarak kesiyoruz, çünkü ezilmemesi lazım. Giderken sağlam gitmesi lazım. Millete sağlam bir şey göndermek isteriz. Mallar Ankara haline gidiyor. Yol kenarından satın alma çoğunlukla olmaz. Çünkü burada hazırlığımız yok. Tartı falan yok, kiloyla satılıyor. O yüzden pek almazlar. Bir iki isteyen olursa veriyoruz"

Tarlalar dron ile de görüntülenirken, üreticiler sezonun sonuna yaklaşan hasadı tamamlamak için aralıksız çalışıyor. Hasat, bölge ekonomisi ve üreticilerin geçim kaynakları açısından önemli bir yer tutuyor.

