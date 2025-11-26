Beypazarı'nda Mor Lahana Hasadı Sürüyor: Son Ürünler Tarladan Ankara'ya

Ankara'nın Beypazarı'nda mor lahana hasadında sona gelindi; üreticiler 25 dönümlük tarlalardan son ürünleri kasalara yerleştirip Ankara haline gönderiyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:07
Beypazarı'nda Mor Lahana Hasadı Sürüyor: Son Ürünler Tarladan Ankara'ya

Beypazarı'nda mor lahana hasadı sürüyor

Sezonun son ürünleri tarladan Ankara'ya gönderiliyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mor lahana hasadında sona yaklaşan üreticiler, tarlarda kalan son ürünleri topluyor. Bölge genelinde yazın sonunda ekilen lahanalar, sonbaharın son ayında sökülmeye başladı.

Üreticiler, sezonun kapanışına doğru yaklaşık 25 dönümlük arazilerde yapılan hasatta toplanan ürünleri kasalara yerleştirerek Ankara haline gönderiyor. Hasat işçileri, gün boyunca lahanaları tek tek kesip özenle yerleştiriyor; tarlalar mor bir görünüme bürünüyor.

Çiftçi Hikmetullah Muradi hasat koşullarını ve sıkıntıları şöyle aktardı: "Pek verimli geçmiyor. Susuzluk sıkıntısı var, sular kesildi falan. Su olmadığı için tam yetiştiremedik. Sıcaktan biraz yandı. Böyle gidiyoruz. Geçen senelere göre biraz sıkıntılı geçiyor. Bir yandan satış yok, bir yandan da susuzluk. Süreci 3 aya yakın oluyor. Biz kasayla gönderiyoruz, gerisini patron ilgileniyor. Burası tahminen 25 dönüm kadar. Akşam eve gidiyoruz, sabah tekrar işe geliyoruz. Günüm böyle geçiyor. İki yaprak ya da bir yaprak bırakarak kesiyoruz, çünkü ezilmemesi lazım. Giderken sağlam gitmesi lazım. Millete sağlam bir şey göndermek isteriz. Mallar Ankara haline gidiyor. Yol kenarından satın alma çoğunlukla olmaz. Çünkü burada hazırlığımız yok. Tartı falan yok, kiloyla satılıyor. O yüzden pek almazlar. Bir iki isteyen olursa veriyoruz"

Tarlalar dron ile de görüntülenirken, üreticiler sezonun sonuna yaklaşan hasadı tamamlamak için aralıksız çalışıyor. Hasat, bölge ekonomisi ve üreticilerin geçim kaynakları açısından önemli bir yer tutuyor.

ANKARA'NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE ‘MOR LAHANA' HASADINDA SONA YAKLAŞILIRKEN, TARLAYA GİREN ÇİFTÇİLER...

ANKARA'NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE ‘MOR LAHANA' HASADINDA SONA YAKLAŞILIRKEN, TARLAYA GİREN ÇİFTÇİLER SON ÜRÜNLERİ TOPLAMAYI SÜRDÜRÜYOR.

ANKARA'NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE ‘MOR LAHANA' HASADINDA SONA YAKLAŞILIRKEN, TARLAYA GİREN ÇİFTÇİLER...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çavdarhisar'da 2026 Köy Yatırımları Masaya Yatırıldı
2
Beypazarı'nda Mor Lahana Hasadı Sürüyor: Son Ürünler Tarladan Ankara'ya
3
Musko Kuruyemiş’ten 'Efsane Kasım' İndirimi
4
MTSO Başkanı Çakır: 'Dijital Seferberlik İlan Etmeliyiz'
5
İbrahim Burkay: AB Piyasasındaki Toparlanma Bursa İhracatı İçin Kritik
6
Akbank Mobil'e Tamamlayıcı Sağlık Sigortası eklendi
7
Gaziantep'te Kuru Bamya Tezgah Fiyatı 2 Bin TL

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı