Biga Cevizli Lokumu'na Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu

Biga Cevizli Lokumu için Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 1960'lı yıllardan günümüze geleneksel tarifle üretilen Biga cevizli lokumu, daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) başvurdu.

Geleneksel Üretim Aşaması

İkramlık bir ürün olan Biga cevizli lokumu, su ve şeker karışımının bakır kazanlarda kaynatılması ve ardından 3 saat boyunca karıştırılmasıyla üretiliyor. Limon tuzu ve sulandırılmış mısır nişastası eklenerek asit oranı düzenleniyor. Soğuyan karışım, ipe dizilen Biga cevizlerine batırılıyor ve 24 saat bekletilerek ikinci katmanı tamamlama işlemi gerçekleştiriliyor. Ardından Hindistan cevizine bulandıktan sonra kesilip satışa hazır hale getiriliyor.

Tescil için Başlatılan Süreç

Köklü geçmişini koruyan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bu lezzet için Biga Kaymakamlığı öncülüğünde, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TÜRKPATENT'e başvuru süreci başlatıldı. Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ziraat Odası, Çanakkale Onsekiz Mart Üretin Üniversitesindeki (ÇOMÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile Biga cevizli lokumu üreticileri de sürece katkı sundu. ÇOMÜ akademisyenleri, lokumun üretim sürecini takip ederek laboratuvar analizlerini yaptı.

Üreticinin Açıklamaları

Coğrafi işaret tescili çalışmalarında yer alan cevizli lokum üreticilerinden Tugay Karan, dedesi Zülküfli Karan'ın 1972 yılında kurduğu imalathaneyi, daha sonra babasının devraldığını ve 2007 yılında ilçe merkezinde yeni bir fabrika açtıklarını belirtti. İstanbul'da üniversite eğitiminin ardından aile işletmesine katılan Karan, lokumun özgünlüğünü vurgulayarak hiç bir koruyucu veya katkı maddesi kullanmadıklarını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Biga'da 5 firmayla birlikte cevizli lokum üreten Karan, bu lezzeti yalnızca yörede değil, ülke genelinde tanıtma hedeflerinin olduğunu söyledi. Üretim aşamasında oran ve kıvamın önemli olduğuna değinen Karan, dedesinin tariflerini bozmadan devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.

