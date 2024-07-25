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Binance TR Süper Buluşması: Kripto Ekosisteminin Geleceği Tartışıldı

Binance TR, kripto varlık ekosisteminin önemli isimlerini Çeşme'de bir araya getirdi ve sektördeki gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:13
Binance TR Süper Buluşması: Kripto Ekosisteminin Geleceği Tartışıldı

Binance TR Süper Buluşması, Kripto Dünyasını Şekillendiriyor

Binance TR, kripto varlık ve Web3 ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getiren "Binance TR Süper Buluşması" etkinliğini Çeşme'de düzenledi. Etkinlik, Türkiye'nin kripto dünyasındaki artan önemini ve geleceğe yönelik vizyonunu sergiledi.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez'in Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Mücahit Dönmez, Türkiye'deki kripto benimseme oranlarının son üç yılda %16'dan %40'a yükseldiğini belirterek, "Bu oran Türkiye'yi dördüncü en büyük işlem hacmine, 12'nci en yüksek kripto benimseme oranına sahip ülke haline getirdi," dedi. Dönmez, ayrıca, kripto varlık yasasının Türkiye'yi özel düzenlemelere sahip en büyük pazarlardan biri haline getirdiğini vurguladı.

Binance TR'nin Vizyonu

Dönmez, "Amacımız sadece bir borsa olmakla kalmayıp, Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendiren bir aktör olmaktır. Kullanıcı odaklı hizmetlerimizle kriptoyu herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz," diyerek Türkiye'nin düzenleyici çerçevesine uyum sağlama çabalarına dikkat çekti.

Rachel Conlan'ın Perspektifi

Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan, "Türk kullanıcılarının yeni teknolojilere açıklığı, dinamik bir yatırım ortamını besliyor," diyerek, Türkiye'deki kripto yasasının sektörde yeni bir dönem başlattığını ifade etti. Conlan, yapılan bir araştırmaya da atıfta bulunarak, Türk yatırımcılarının %40'ının, blokzincir teknolojisinin yüksek potansiyelinden dolayı kriptoya yatırım yaptığını belirtti.

Gelecek İçin Fırsatlar

Conlan, Binance'in son iki yılda kullanıcı sayısını 100 milyondan 200 milyona çıkarmasının, dijital varlıkların benimsenmesindeki hızı gösterdiğini vurgulayarak, "Kripto varlıklarının günlük yaşamda artan yerini göz önünde bulundurursak, pazar penetrasyonu yalnızca %6,8 dir. Bu, sektörde hala büyük bir büyüme potansiyeli olduğu anlamına geliyor," dedi.

Binance TR'nin düzenlediği "Binance TR Süper Buluşması" Çeşme'de gerçekleştirdi. Binance TR Genel...

Binance TR'nin düzenlediği "Binance TR Süper Buluşması" Çeşme'de gerçekleştirdi. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez (Solda) ve Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan (Sağda), açıklamalarda bulundu.

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