Bir kilogramlık kocaman çay 89 TL’ye satışa çıkartıldı! Yarına kadar fırsat devam ediyor

Çay tiryakilerine göbek attıracak harika bir indirim kampanyası duyuruldu. Çağdaş marketler 5 9 Şubat aktüel ürünler kataloğunda bir kilogramlık çayı sadece 89 TL’ye satışa çıkardı. Normalde piyasada 139,69 TL’den satışta olan Tirebolu 42 siyah çay 1 kg, Çağdaş marketlerin 5 9 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloguyla 89,50 TL’ye satışta olacak. 9 Şubat‘a kadar devam edecek bu kampanyada market kapanana kadar yararlanmanız mümkün. İşte Çağdaş marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyasının detayları…

TİREBOLU ÇAY SEVDALILARINA MÜJDE DOLU HABER VERİLDİ



Çağdaş marketler zaman zaman paylaşmış olduğu aktüel ürünler katalogu ile vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu sefer başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloguyla çay sevdalarının yüzlerini güldürmeyi garanti ediyor. 5 Şubat 2024 tarihinde başlatmış olduğu kampanyayla Tirebolu 42 siyah çay 1 kg 89,50 TL satışta olacak. Normalde ortalama piyasada 139,69 TL’den satışta olan ürün 9 Şubat tarihine kadar Çağdaş marketlerde kapış kapış gidecek. Siz de her gün çay içmeden duramıyorsanız, muhakkak Çağdaş marketlerin başlatmış olduğu bu aktüel ürünler kataloğundan yararlanmalısınız!



