Birikmiş 12 bin TL'si olan tapuyu kapar! Bedava fiyatına arsa satışı başladı

12 bin liraya Tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlar dikkat...

Birikmiş 12 bin TL'si olan tapuyu kapar! Bedava fiyatına arsa satışı başladı
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12 BİN 589 LİRASI OLAN TAPUYU KAPACAK…

Tapu sahibi olmak isteyenler ekran başına… Milli Emlak, tapu sahibi olmak isteyenler için bir arsa duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

arsa

Türkiye’deki enflasyonun hızla artması vatandaşların ekonomisini de oldukça etkiledi. Ancak buna rağmen uygun fiyatlı olarak bir arsa satışı duyuruldu. Milli Emlak’ta uygun fiyatlı olarak oluşturulan bu ilan ile ilgili olarak detayları da paylaştı. İşte detaylar….

İŞTE DETAYLARI…..

İlana göre 30 Ocak tarihinde satışı gerçekleşecek olan bu arsa saat 16.00’da Bingöl'de ihale yolu ile satışa sunulacak. Üstelik bu emlağı alan kişilerde bu taşınmazla 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV'den muaf tutulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ilanın detaylarına milliemlak.gov.tr sitesi üzerinden bakılabilir.

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