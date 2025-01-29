BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti: Gün Sonu Analizi

BIST 100 Endeksi Gün İçindeki Dalgalanmalarıyla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 44,78 puan azalarak 10.076,99 puan seviyesinden günü tamamladı. Güne 18,46 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.140,22 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 10.076,99, en yüksek ise 10.180,41 puanı gördü.

Sektör Performansları

Endeksin kapanışında mali endeks yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 1,22 ve sanayi endeksi yüzde 1,19 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 28,01 puan ve yüzde 0,25 kayıpla 11.216,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaparken, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Koç Holding, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın ve Döviz Piyasası Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının onsu 2.754 dolar fiyatından işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 171 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,03, bileşik getirisi ise yüzde 38,10 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,6817 lira, satışta 35,8247 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 35,6729 lira, satışta 35,8158 lira olarak belirlendi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 155,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 76,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.