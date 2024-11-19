BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,73 değer kaybederek 9.232,90 puan ile kapanış yaptı. Endeks, önceki kapanışa göre 162,49 puan azalma gösterdi.

İşlem Hacmi ve Sektör Performansı

Günün toplam işlem hacmi ise 92,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında bankacılık %2,52, holding endeksi ise %1,54 değer kaybetti. En fazla kazandıran sektör %1,77 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren sektör %2,63 ile ulaştırma oldu.

Küresel Piyasalara Dair Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası(Fed) faiz indirimlerini beklenenden daha geç sonlandırma ihtimali ve jeopolitik risklerin artışı ile negatif bir seyir izleniyor. Öne çıkan endişeler arasında Rusya-Ukrayna savaşının yeniden alevlenmesi ve gerilimin yayılması yer alıyor.

Yarın İzlenecek Veriler

Analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, Çin'de kredi faiz oranları, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, BIST 100 endeksi için teknik göstergeler ışığında 9.150 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.