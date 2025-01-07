BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı: 9.972,03 Puan

BIST 100 Endeksi Gün İçinde Düşüş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 113,48 puan azalarak 9.972,03 puandan kapandı. Gün içerisinde en düşük 9.972,03 puanı gören endeks, en yüksek 10.095,06 puanı test etti.

Güne 6,22 puan ve yüzde 0,06 azalışla 10.079,29 puandan başlayan BIST 100, önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalarak günü 9.972,03 puandan tamamladı.

Sektörel Performans

Önceki kapanış verilerine göre, mali endeks yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 1,05 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,45 kazanç sağladı.

BIST 30 endeksi de, önceki kapanışa göre 139,89 puan ve yüzde 1,26 kayıpla 10.999,81 puandan kapandı. Endeksin hisseleri arasında 31 hisse prim yaparken, 68 hisse değer kaybetti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın ve Dolar Piyasası Gelişmeleri

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla altının ons fiyatı 2.646 dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 3.048.798 lira olmuş durumda.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,95, bileşik getirisi de yüzde 40,36 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2517 lira, satışta 35,3930 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 35,2645 lira, satışta 35,4058 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0370, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 158,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 76,7 dolar üzerinden işlem görüyor.