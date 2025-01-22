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BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,06 Artışla Tamamladı

BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 10.121,76 puanı görerek günü 10.105,37 puandan kapattı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:35
BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,06 Artışla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 105,82 puan artışla 10.105,37 puandan kapanarak dikkat çekti. Güne 14,69 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.014,24 puandan başlayan endeks, gün içerisinde en düşük 9.984,12, en yüksek ise 10.121,76 puanı gördü.

Günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla tamamlayan BIST 100 endeksinin yanı sıra, mali endeks yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 142,87 puan ve yüzde 1,29 kazançla 11.204,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaparken, 30'u geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Altın fiyatları uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.754 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndaki standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 3.165.900 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,45, bileşik getirisi de yüzde 38,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,5566 lira, satışta 35,6991 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 35,5267 lira, satışta 35,6691 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2330 ve dolar/yen paritesi 156,20 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 78,4 dolardan işlem görmekte.

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