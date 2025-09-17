BIST 100 Gün Ortasında Geriledi — Dolar 41,2900, Avro 48,9540

Piyasa Özeti

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında sınırlı kayıpla işlem gördü. Saat 13.00 itibarıyla endeks 11.177,25 puana indi ve günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybetti.

İstanbul serbest piyasada döviz kurlarında ise satış seviyeleri şu şekilde gerçekleşti: dolar 41,2900 lira, avro 48,9540 lira.

Endeks Detayları

Dün 11.182,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,31 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,71 puan ve yüzde 0,05 değer kaybıyla 11.177,25 puana indi.

Günün ilk yarısında endeksin en düşük seviyesi 11.153,22, en yüksek seviyesi ise 11.232,67 puan olarak kaydedildi.

Sektörel performansta teknoloji endeksi yüzde 0,96, mali endeks ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 51'i düştü, 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri: Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Sasa Polyester ile Türkiye İş Bankası (C).

Tahvil, Döviz ve Emtia

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,23, bileşik getirisi yüzde 39,52 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla pariteler şu düzeyde: avro/dolar 1,1850, sterlin/dolar 1,3650, dolar/yen 146,3.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 azalışla 3.668 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 azalışla 67,7 dolardan işlem görüyor.

