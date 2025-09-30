BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı: 11.012,12 Puana Geriledi

BIST 100 günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 36,00 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Piyasa detayları

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör bazında en fazla yükselişi yüzde 1,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı gerçekleştirdi; en fazla değer kaybı ise yüzde 8,33 ile finansal kiralama faktoring sektöründe görüldü.

Küresel piyasaların etkisi

Küresel piyasalarda, ABD'de bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle federal hükümetin kapanma riskiyle ilgili endişelerin artması negatif bir seyir yaratırken, BIST 100 endeksi de bu paralelde günü 11 bin seviyesinin üzerinde kapattı.

Yurt içi ekonomik veriler

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oldu. Ağustosta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3,9 gerileyerek 25 milyar 940 milyon dolar seviyesine düştü. Böylece dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Analistlerin beklentileri ve teknik seviyeler

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi PMI verilerinin; yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için destek seviyeleri 10.900 ve 10.800, direnç seviyeleri ise 11.100 ve 11.200 puan olarak öne çıkıyor.