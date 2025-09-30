BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı: 11.012,12 Puana Geriledi

BIST 100 günü yüzde 0,33 düşüşle 11.012,12'den kapattı; işlem hacmi 133,2 milyar TL. İşsizlik yüzde 8,5, ihracat ve ithalat geriledi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:46
BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı: 11.012,12 Puana Geriledi

BIST 100 günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 36,00 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Piyasa detayları

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör bazında en fazla yükselişi yüzde 1,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı gerçekleştirdi; en fazla değer kaybı ise yüzde 8,33 ile finansal kiralama faktoring sektöründe görüldü.

Küresel piyasaların etkisi

Küresel piyasalarda, ABD'de bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle federal hükümetin kapanma riskiyle ilgili endişelerin artması negatif bir seyir yaratırken, BIST 100 endeksi de bu paralelde günü 11 bin seviyesinin üzerinde kapattı.

Yurt içi ekonomik veriler

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oldu. Ağustosta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3,9 gerileyerek 25 milyar 940 milyon dolar seviyesine düştü. Böylece dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Analistlerin beklentileri ve teknik seviyeler

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi PMI verilerinin; yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için destek seviyeleri 10.900 ve 10.800, direnç seviyeleri ise 11.100 ve 11.200 puan olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Kuraklık Alarmı: İTB Başkanı Kestelli'den Deniz Suyu Arıtılsın Önerisi
2
BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı: 11.012,12 Puana Geriledi
3
BIST 100 Günü %0,33 Düşüşle 11.012,12'den Kapattı — Piyasa Özeti
4
Hazine'nin Ekim-Aralık İç Borçlanma Stratejisi: 538,5 Milyar TL
5
2025 2. Çeyrek: KİT ve Özelleştirilecek Kuruluşların Borcu 1,1 Trilyon TL
6
ABD'de Tüketici Güveni Eylülde Beklentiyi Karşılayamadı
7
Kalinin NGS: Güvenlik ve Verimlilikte Rusya Merkez Bölgesi'nin Enerji Omurgası

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar