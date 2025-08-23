DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.722.231,65 1,07%

BIST 100 Haftalık Bilanço: Altın, Dolar ve Frang Yatırımcıya Kazandırdı

BIST 100 haftayı %4,62 yükselişle kapattı; altın, dolar ve İsviçre frangı kazandırdı. Çan2 Termik en çok prim yapan hisse oldu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:01
BIST 100 Haftalık Bilanço: Altın, Dolar ve Frang Yatırımcıya Kazandırdı

BIST 100 Haftalık Bilanço: Altın, Dolar ve Frang Yatırımcıya Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, dolar ve İsviçre frangı yatırımcısına pozitif getiri sağladı.

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %4,62 değer kazanarak 11.372,33 puan seviyesinden tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 10.850,22 ve en yüksek 11.398,27 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi %4,81 artışla 14.746,58 puan, hizmetler endeksi %2,27 yükselişle 11.330,17 puan, mali endeksi %4,80 kazançla 15.126,47 puan ve teknoloji endeksi %5,25 primle 24.947,49 puan oldu.

En Çok Kazandıran ve Kaybeden Hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen Çan2 Termik oldu (%23,90).

Çan2 Termik'i %22,68 ile Şekerbank, %22,56 ile Sasa Polyester izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler Tureks Turizm Taşımacılık (%14,06), Efor Çay Sanayi (%11,87) ve Hektaş (%5,84) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler: ASELSAN (827 milyar 640 milyon lira), Garanti BBVA (628 milyar 320 milyon lira) ve Koç Holding (472 milyar 438 milyon lira) oldu.

Döviz ve Altın

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,16 artışla 4 bin 397 lira, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,17 yükselişle 29 bin 709 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,29 primle 41,0170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37 düşüşle 47,6720 lira oldu.

Geçen hafta 55,5260 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,61 kayıpla 55,1870 lira seviyesine geriledi.

İsviçre frangı önceki haftaya kıyasla yüzde 0,04 kazançla 50,8170 lira seviyesinden alıcı buldu.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste
2
SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir
3
Ev sahiplerinin 31 Mart'a kadar vakti var! Eğer o miktarın üzerindeyse...
4
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
5
ÇAYKUR'ta İkinci Sürgün Yaş Çay Alımları Tamamlandı
6
Antalya'da GES ile Tropikal Meyve Bahçesinde Enerji Maliyeti Azaldı
7
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 999 lira 99 kuruş

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi