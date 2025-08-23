BIST 100 Haftalık Bilanço: Altın, Dolar ve Frang Yatırımcıya Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, dolar ve İsviçre frangı yatırımcısına pozitif getiri sağladı.

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %4,62 değer kazanarak 11.372,33 puan seviyesinden tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 10.850,22 ve en yüksek 11.398,27 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi %4,81 artışla 14.746,58 puan, hizmetler endeksi %2,27 yükselişle 11.330,17 puan, mali endeksi %4,80 kazançla 15.126,47 puan ve teknoloji endeksi %5,25 primle 24.947,49 puan oldu.

En Çok Kazandıran ve Kaybeden Hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen Çan2 Termik oldu (%23,90).

Çan2 Termik'i %22,68 ile Şekerbank, %22,56 ile Sasa Polyester izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler Tureks Turizm Taşımacılık (%14,06), Efor Çay Sanayi (%11,87) ve Hektaş (%5,84) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler: ASELSAN (827 milyar 640 milyon lira), Garanti BBVA (628 milyar 320 milyon lira) ve Koç Holding (472 milyar 438 milyon lira) oldu.

Döviz ve Altın

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,16 artışla 4 bin 397 lira, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,17 yükselişle 29 bin 709 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,29 primle 41,0170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37 düşüşle 47,6720 lira oldu.

Geçen hafta 55,5260 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,61 kayıpla 55,1870 lira seviyesine geriledi.

İsviçre frangı önceki haftaya kıyasla yüzde 0,04 kazançla 50,8170 lira seviyesinden alıcı buldu.

(Sürecek)