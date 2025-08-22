BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: Endeks 11.346,52 Puana Çıktı

BIST 100 İlk Yarıda Yükseliş Kaydetti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 11.346,52 puana yükseldi.

İşlem Hacmi ve Sektörlerde Hareket

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 32,62 puan artışla bu seviyeye gelirken, toplam işlem hacmi 65,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok kazananlar yüzde 3,08 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok düşen yüzde 1,04 ile sigorta oldu.

Küresel Gelişmeler ve Yerel Veriler

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki konuşması bulunuyor. BIST 100 endeksi gün içinde 11.389,52 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra gelen kar satışlarıyla birlikte ilk yarıyı pozitif kapattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 2,8 puan artarak 164,8 seviyesine çıktı.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğu vurgulanıyor.