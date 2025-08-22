DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,24%
ALTIN
4.392,45 0,02%
BITCOIN
4.621.621,46 0,07%

BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: Endeks 11.346,52 Puana Çıktı

BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 11.346,52'ye yükseldi; işlem hacmi 65,4 milyar lira, Powell'ın Jackson Hole konuşması takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:24
BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: Endeks 11.346,52 Puana Çıktı

BIST 100 İlk Yarıda Yükseliş Kaydetti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 11.346,52 puana yükseldi.

İşlem Hacmi ve Sektörlerde Hareket

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 32,62 puan artışla bu seviyeye gelirken, toplam işlem hacmi 65,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok kazananlar yüzde 3,08 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok düşen yüzde 1,04 ile sigorta oldu.

Küresel Gelişmeler ve Yerel Veriler

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki konuşması bulunuyor. BIST 100 endeksi gün içinde 11.389,52 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra gelen kar satışlarıyla birlikte ilk yarıyı pozitif kapattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 2,8 puan artarak 164,8 seviyesine çıktı.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğu vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Temel Atıldı — Uraloğlu: 'Bir demir yolundan çok daha fazlası'
2
BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: Endeks 11.346,52 Puana Çıktı
3
Bakan Ömer Bolat Siirt'te: "Terör bitirildi" ve 100 milyon lira esnaf paketi
4
Gün Ortası: BIST 100 Yükseldi — Dolar 41,0170, Avro 47,6050
5
Orman Kanunu Yönetmelik Değişikliği Madencileri Memnun Etti — Hasan Yücel
6
Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Aralıkta Sabit Kaldı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi