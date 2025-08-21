BIST 100 Rekor Kırdı: Yılbaşından Bu Yana Yaklaşık %15 Getiri

BIST 100 Endeksi 13 Ay Sonra Rekor Tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel ve iç dinamiklerin olumlu seyrinin etkisiyle bugün 11.301,84 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık %15 getiri sağladı.

Piyasa Rotasını Belirleyen Başlıca Etkenler

Küresel piyasalarda ABD'nin tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler sürerken, yurt içinde ekonomi yönetiminin attığı adımların pozitif yansımaları izlendi. Dezenflasyon sürecinin olumlu ilerlemesi, Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erebileceğine dair iyimserlik ve Orta Doğu'daki tansiyonun yatışmasıyla azalan jeopolitik riskler, endeksteki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Yurt içi enflasyonun yavaşlaması ve etkin para politikaları kapsamında TCMB'nin faiz indirim döngüsüne başlaması, risk iştahının artmasına katkı sağladı. TCMB toplam rezervlerinde gözlenen iyileşme de piyasaya olumlu yansıdı; 8 Ağustos haftasına ilişkin verilere göre brüt rezervler 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tarihi seviyeye ulaştı.

Endeksin Yolculuğu ve Sektörel Görünüm

Yıla 9.858,10 puandan başlayan BIST 100, artan jeopolitik riskler ve tarife gelişmelerinin etkisiyle 8.872,75 puana kadar geriledi. Küresel risklerin azalması ve iç politika adımlarıyla bu düzeylerden toparlanan endeks, bugün rekoru yeniledi. Endekste son rekor 18 Temmuz 2024'te 11.252,11 puan ile kırılmıştı.

Bu yıl endekste günlük ortalama 103,2 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Sektör endeksleri detaylarına bakıldığında, 2025 başından bu yana spor ve sigorta sektörleri dışındaki tüm sektörler değer kazanırken, en yüksek getiriyi %378,05 ile finansal kiralama faktoring sektörü sağladı. Bunu %57,86 ile turizm ve %57,08 ile inşaat takip etti. Bankacılık endeksi bu dönemde %11,9, holding endeksi ise %23,4 artış kaydetti.

Hisse bazında ise BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin 65'i prim yaparken, 32'si geriledi.