BIST 100 Rekora Koştu: Dolar 40,9430, Avro 47,8360 — Gün Ortası Piyasa Özeti

BIST 100 Rekora Koştu: Gün Ortası Piyasa Gelişmeleri

Borsa İstanbul

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yüzde 1,33 değer kazanarak 11.282,99 puana yükseldi. Endeks, önceki kapanış olan 11.134,73 puanın ardından güne yüzde 0,55 ve 61,25 puan artışla 11.195,98 puan seviyesinden başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 148,26 puan ve yüzde 1,33 artışla 11.282,99 puan düzeyinde gerçekleşti. Günün ilk yarısında en düşük 11.187,00 puan görülürken, endeks 11.301,84 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektör bazında ilk yarıda mali endeks yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 1,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Önceki kapanışa göre BIST 100 hisselerinden 80'i yükselirken 19'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Sasa Polyester oldu.

Döviz, Kıymetli Maden ve Ham Petrol

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9430 liradan, avro 47,8360 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 147,7 düzeyinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı 3 bin 341 dolar seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 341 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 artışla 67 dolar seviyesinde bulunuyor.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.