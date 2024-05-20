Bitcoin'de dananın kuyruğu kopacak! Bu tahmin baş döndürüyor

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BITCON İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TAHMİNLER

Milyarder ve girişimci olarak tanınan Jack Dorsey Bitcoin fiyatlarının 2030 senesine kadar 1 milyon doları geçebileceğini ifade etti. Dorsey açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Bu tutara ulaşabileceğini hatta geçebileceğini düşünüyorum.' Bitcoin güncel olarak 62 bin 890 dolar seviyesinden işlem görüyor.





Dorsey tarafından yapılan tahminlere göre yüzde 1500 üstünde yükseliş yaşanması gerekiyor. Dorsey Bitcoin fiyatlarıyla iligli ekosistemin de şaşırtıcı olduğunu ve fiyatlardaki yükselişlerin onu daha iyi hale getirmeye çalışan kişilerden kaynaklandığını belirtti. Jack Dorsey 2021 senesinde Twitter platformu CEO görevinden ayrılmaya karar vermişti. Aynı zamanda Glassnode kurucuları Jan Happel, Yann Allemann gibi isimler de Bitcoin fiyatlarının kısa süre içinde 80 bin dolar seviyenin üstüne çıkmasını beklediklerini açıkladılar.

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