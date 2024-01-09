Bitcoin'in suyu ısındı! Aylar sonra bu ilk kez oluyor: Yatırımcılar şaha kalktı

Bitcoin, ABD kredileri çerçevesinde Bitcoin ETF kredi onay koşullarıyla 45.000 doları aştı. Piyasa analistleriyle CoinTR araştırma departmanının görüşleriyle desteklenen bu nakit, Bitcoin'in piyasadaki mevcut potansiyelini ortaya koyuyor.

Bitcoin'in suyu ısındı! Aylar sonra bu ilk kez oluyor: Yatırımcılar şaha kalktı
Yayın Tarihi:

Bitcoin, kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktasını göstermeye başladı. Yaklaşık iki yıl sonra, dijital para birimlerinden Bitcoin'in değeri, ABD'nin Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) onaylayacağına dair artan beklentilerin ortasında 45.000 doları aştı. Bu gelişme kripto para piyasaları içinde heyecan yaratırken aralarında önemli tartışmalara yol açtı.

Piyasa Değerlendirmeleriyle Gelecek Beklentileri

Piyasalarda, Coinmarketcap ve CoinTR araştırmalarının son tekliflerine göre Bitcoin'in de dahil olduğu küresel kripto para piyasasının değerinin son 24 saat içerisinde %5,88 artarak tek pazar okulunda 740 milyar dolara ulaştığı görülüyor. Bu artış, Bitcoin'in 2024 yılındaki ilk ticaretinde pazardaki geniş erişimini gösteriyor. Analistler, Bitcoin'in 20 yıldır ilk kez bu seviyeye ulaştığını ve piyasanın hazır olduğunu söylüyor. ABD'deki ilk spot Bitcoin ETF'inin olası bünyesine girmeye hazır olduğu da konuşulan bir diğer konu.

"Bitcoin'in yükselişi ve opsiyon piyasasına etkisi"

Bitcoin ETF 45.000 dolar

Bitcoin, 1 Ocak günü son 24 yılda %6'dan, geçen yılda ise %170'ten fazla artışla 42.000 dolara fırladı. VanEck kripto analistleri Scott Melker ve Gabor Gurbacs, Bitcoin opsiyon volatilitesindeki düşüşü ve piyasaya çıkan spot Bitcoin ETF uygulamalarının SEC tarafından onaylanma olasılığını tartışıyor. Melker, Bitcoin'in bir "boğa bayrağı" oluşturacağını ve SEC açıklamasının ardından 54.000'e ulaşacağını tahmin ederken Gurbacs, Bitcoin spot ETF'sinin kısa vadede beklentileri karşılayamayabileceğine ancak uzun vadeli özellikleri nedeniyle üretimin ilgi çekebileceğine inanıyor.

"Merkez bankalarının etkisi ve Bitcoin'in geleceği"

Büyük merkez bankaları faiz oranlarını düşürdükçe ve daha iyi para politikasına geçtikçe Bitcoin'in yükselişi de hızlandı. Bitcoin, 2023 yılı Ekim ayından bu yana %60'tan fazla değer kazanmıştı. Analistler, Bitcoin spot ETF'nin mevcut lansmanını, dijital para birimlerinin çok daha fazla depolanması ve benimsenmesine yönelik önemli adım olarak görmekte. Bu gelişmenin ise, Bitcoin'in Kasım 2021 itibarıyla 68 bin 990'lık rekora doğru ilerleyebildiğini gösteriyor.

Öne Çıkanlar
Yoğurdu böyle mayalayınca asla sulanmıyor! Usta yoğurtçuların mayalama sırrı ortaya çıktı Yoğurdu böyle mayalayınca asla sulanmıyor! Usta yoğurtçuların mayalama sırrı ortaya çıktı
Chery sudan ucuza otomobil satıyor! Fiyatı görüp almayan bin pişman olacak Chery sudan ucuza otomobil satıyor! Fiyatı görüp almayan bin pişman olacak
O illerde yaşayanlara iş fırsatı! Türkiye Elektrik İletişim AŞ işçi alımı yapacak O illerde yaşayanlara iş fırsatı! Türkiye Elektrik İletişim AŞ işçi alımı yapacak
Çok Okunanlar
Peynir 89, salam 49, tereyağı 109 TL’ye satılacak! Bim 16 22 Ocak aktüel katalogu Peynir 89, salam 49, tereyağı 109 TL’ye satılacak! Bim 16 22 Ocak aktüel katalogu e-Devlet'ten başvuranlara 2000 TL sosyal yardım! Şartı sağlayan her aileye ödenecek e-Devlet'ten başvuranlara 2000 TL sosyal yardım! Şartı sağlayan her aileye ödenecek Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin! TOKİ ucuz konut başvurularını açtı! Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin! TOKİ ucuz konut başvurularını açtı! Yerli otomobil görücüye çıktı! TOGG'dan sonra göz doldurdu Yerli otomobil görücüye çıktı! TOGG'dan sonra göz doldurdu Chery sudan ucuza otomobil satıyor! Fiyatı görüp almayan bin pişman olacak Chery sudan ucuza otomobil satıyor! Fiyatı görüp almayan bin pişman olacak