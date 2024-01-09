Bitcoin'in suyu ısındı! Aylar sonra bu ilk kez oluyor: Yatırımcılar şaha kalktı

Bitcoin, kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktasını göstermeye başladı. Yaklaşık iki yıl sonra, dijital para birimlerinden Bitcoin'in değeri, ABD'nin Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) onaylayacağına dair artan beklentilerin ortasında 45.000 doları aştı. Bu gelişme kripto para piyasaları içinde heyecan yaratırken aralarında önemli tartışmalara yol açtı.

Piyasa Değerlendirmeleriyle Gelecek Beklentileri

Piyasalarda, Coinmarketcap ve CoinTR araştırmalarının son tekliflerine göre Bitcoin'in de dahil olduğu küresel kripto para piyasasının değerinin son 24 saat içerisinde %5,88 artarak tek pazar okulunda 740 milyar dolara ulaştığı görülüyor. Bu artış, Bitcoin'in 2024 yılındaki ilk ticaretinde pazardaki geniş erişimini gösteriyor. Analistler, Bitcoin'in 20 yıldır ilk kez bu seviyeye ulaştığını ve piyasanın hazır olduğunu söylüyor. ABD'deki ilk spot Bitcoin ETF'inin olası bünyesine girmeye hazır olduğu da konuşulan bir diğer konu.

"Bitcoin'in yükselişi ve opsiyon piyasasına etkisi"





Bitcoin, 1 Ocak günü son 24 yılda %6'dan, geçen yılda ise %170'ten fazla artışla 42.000 dolara fırladı. VanEck kripto analistleri Scott Melker ve Gabor Gurbacs, Bitcoin opsiyon volatilitesindeki düşüşü ve piyasaya çıkan spot Bitcoin ETF uygulamalarının SEC tarafından onaylanma olasılığını tartışıyor. Melker, Bitcoin'in bir "boğa bayrağı" oluşturacağını ve SEC açıklamasının ardından 54.000'e ulaşacağını tahmin ederken Gurbacs, Bitcoin spot ETF'sinin kısa vadede beklentileri karşılayamayabileceğine ancak uzun vadeli özellikleri nedeniyle üretimin ilgi çekebileceğine inanıyor.

"Merkez bankalarının etkisi ve Bitcoin'in geleceği"

Büyük merkez bankaları faiz oranlarını düşürdükçe ve daha iyi para politikasına geçtikçe Bitcoin'in yükselişi de hızlandı. Bitcoin, 2023 yılı Ekim ayından bu yana %60'tan fazla değer kazanmıştı. Analistler, Bitcoin spot ETF'nin mevcut lansmanını, dijital para birimlerinin çok daha fazla depolanması ve benimsenmesine yönelik önemli adım olarak görmekte. Bu gelişmenin ise, Bitcoin'in Kasım 2021 itibarıyla 68 bin 990'lık rekora doğru ilerleyebildiğini gösteriyor.