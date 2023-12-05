Bitcoin sahalara geri döndü: Aylar sonra ilk kez bu seviyeyi gördü

Kripto para dünyasında heyecan dolu günler yaşanıyor. Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentilerin ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'sini onaylama sinyallerinin etkisiyle, son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 41 bin doları aştı.

Bitcoin'in bu etkileyici yükselişinde, ABD ekonomisine dair politika beklentileri ve regülasyon gelişmelerinin büyük bir rol oynadığı gözlemleniyor. 41 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, son 7 gün içinde yüzde 10'un üzerinde bir değer kazancı elde etti.

Kripto para piyasasının önemli aktörlerinden Ethereum (ETH) da günün ilk saatlerinde yaklaşık yüzde 7,63'lük bir artışla 2 bin 248 dolar seviyesinde işlem gördü. ETH, son 7 gün içinde ise neredeyse yüzde 10'luk bir yükseliş kaydederek 2 bin 260 doları gördü. Küresel ölçekte kripto paraların toplam piyasa değeri ise son 24 saatte yüzde 3,99 artarak 1,54 trilyon dolara yükseldi.

Bu çarpıcı gelişmelerle birlikte kripto para piyasası, yatırımcılar ve uzmanlar arasında büyük ilgi uyandırıyor. Bitcoin ve diğer kripto paralardaki değer artışları, finans dünyasında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.





Dijital varlık piyasasında yaşanan güncel gelişmeler, Bitcoin'in geleceğine dair heyecan verici bir dönemeçle karşı karşıya olabileceğimizi gösteriyor. Finans sektörünün önde gelen uzmanları, Bitcoin spot ETF'sinin devreye alınmasını, kripto paranın daha geniş bir kitle tarafından benimsenmesi ve küresel çapta daha fazla kabul görmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriyor. Bu önemli gelişmenin öncüleri, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan Blackrock'un yanı sıra sektörde öne çıkan isimler arasında yer alan VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco gibi dev kuruluşlar oldu. Bu şirketler, Amerika'nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin spot ETF'si başvurularını gerçekleştirdi.



Bitcoin'in tarihinde Kasım 2021'de 68,990 dolara ulaştığı en yüksek seviyeyi hatırlayalım. Fakat o dönemden bu yana yaşanan dalgalanmalar ve piyasa koşullarındaki değişimler nedeniyle Bitcoin, değerinde yaklaşık yüzde 39'luk bir düşüşle karşılaştı. Bu durum, kripto para topluluğunda önemli bir gerilemeye işaret ediyor. Ünlü analistler, Bitcoin'in bu zorlu dönemi atlatıp atlatamayacağı ve yeni bir rekora yelken açıp açamayacağı konusunda belirsizlikle dolu bir tablo çiziyor. Spot ETF'nin kullanıma sunulması, Bitcoin'in geleceği üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir ve kripto para dünyasının evrimine de yön verebilir. Dolayısıyla, bu gelişmelerin yakından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.