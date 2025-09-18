BKM Genel Müdürü Ozan Deniz: TROY Kartı İçin Türki Cumhuriyetlerde İlk Temaslar Başladı

TROY'un sınır ötesi yayılımında hedef: Yakın coğrafya ve Türki cumhuriyetler

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, AA Finans Masası'na konuk oldu. Deniz, Türkiye'nin ödeme yöntemi olan TROY logosuna sahip kartların ihracı ve kabulü konusunda başta yakın coğrafya ve Türki cumhuriyetler olmak üzere sınır ötesinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Deniz, görüşünde şu ifadeyi kullandı: "(Uzun vadeli hedef) Başta yakın coğrafya, Türki cumhuriyetler olmak üzere, sınır ötesinde TROY'un ihracı ve kabulü noktasında çalışmalarımızı..."

"Hatta ilk temaslarımıza da başladık." diyen Deniz, projenin uzun vadeli hedefler arasında yer aldığını vurguladı.

Deniz ayrıca, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan çalışmalara işaret ederek TROY'un bölgesel kabulünü artırma yönündeki adımların sürdüğünü aktardı.