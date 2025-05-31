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Bodrum'a 2.539 Yolcu Taşıyan Resilient Lady Kruvaziyeri Geldi

Bodrum'a, 'Resilient Lady' kruvaziyeri ile 2.539 yolcu geldi. Turistler, tarihi ve turistik alanları gezdi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 14:38
Bodrum'a 2.539 Yolcu Taşıyan Resilient Lady Kruvaziyeri Geldi

Bodrum, Muğla'nın gözde turizm noktalarından biri daha önce gördüğü bir ziyaret ile renklendi. Bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2.539 yolcusuyla Cruise Port Limanı'na ulaştı.

Geminin yolculuğu Santorini Limanı'ndan başladı. 277 metre uzunluğundaki bu dev kruvaziyer, çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu kalabalık yolcusuyla dikkat çekti. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılarak Bodrum'un güzelliklerini keşfetmeye koyuldular.

Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili boyunca yürüyüş yaparken, çarşıda alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları gezdiler. Bodrum'un eşsiz atmosferinde keyifli saatler geçiren yolcular, akşam saatlerinde geminin yönünü Mikonos Limanı'na çevireceği bilgisini aldı.

Ayrıca, gemide bulunan 1,146 personel ziyaretçilere hizmet vermek için hazır bekliyor.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 539 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki...

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 539 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na geldi.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 539 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki...

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 539 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na geldi.

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