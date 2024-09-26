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Bodrum'a 715 Yolcu Getiren Silver Ray Kruvaziyeri İle Yeni Bir Turistik Ziyaret

Bodrum Limanı'na yanaşan Silver Ray kruvaziyeri, 715 yolcu ve 541 personel ile ilçeye turistik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:43
Bodrum'a 715 Yolcu Getiren Silver Ray Kruvaziyeri İle Yeni Bir Turistik Ziyaret

Bodrum'a Gelen Yeni Kale: Silver Ray Kruvaziyeri

Muğla'nın gözde turistik merkezi Bodrum, bahamalar bayraklı Silver Ray kruvaziyeri ile yeni bir misafir ağırladı. 233 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşarak 715 yolcuyla birlikte 541 kişilik personeli de bölgeye taşıdı.

Yolcular Bodrum'u Keşfediyor

Gemi, Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Bodrum’a geldi. İki ülkenin turistlerinin çoğunlukta olduğu bu yolculuk, gümrük işlemleri sonrası misafirlerin Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaparak, çarşıyı ve tarihi yerleri keşfetmesiyle devam etti.

Rodos'a Doğru Yolculuk

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bodrum'dan Rodos Limanı'na hareket edecek olan Silver Ray kruvaziyeri, bölgedeki turizm hareketliliğine önemli bir katkı sağlamış oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Ray" kruvaziyeri ile 715 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 233...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Ray" kruvaziyeri ile 715 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

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