Bodrum'a İki Kruvaziyerle 3.308 Yolcu Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, bu sabah Mein Schiff 5 ve Aroya isimli iki kruvaziyer gemisiyle toplam 3.308 yolcu ağırladı.

Bodrum’a demir atan Malta bayraklı Mein Schiff 5, Mikanos Limanı'ndan yola çıkarak Cruise Port Limanı’na ulaştı. Gemide, çoğunluğu Almanya uyruklu olmak üzere toplam 2.620 yolcu ve 911 personel yer aldı. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılarak Bodrum'u keşfetmek üzere yola çıktılar.

Aynı zamanda Girit Limanı'ndan hareket eden ve 335 metre uzunluğunda olan Aroya da Bodrum Limanı'na yanaştı. Bu gemide ise 688 yolcu ve 1.450 personel bulundu. Gemi, gece saatlerinde İstanbul Limanı’na hareket edecek.

Bodrum, bu tür uluslararası kruvaziyer gemi ziyaretleriyle turizm açısından önemli bir destinasyon haline gelmeye devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" ve "Aroya" kruvaziyerleriyle 3 bin 308 yolcu geldi. Mikanos Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğunluğu Almanya uyruklu 2 bin 620 yolcu ve 911 personel bulunduğu bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" ve "Aroya" kruvaziyerleriyle 3 bin 308 yolcu geldi. Mikanos Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğunluğu Almanya uyruklu 2 bin 620 yolcu ve 911 personel bulunduğu bildirildi.