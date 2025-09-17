Bodrum'da 50,5 Metrelik 'Oğuz Khan' Yelkenli Yat Denize İndirildi

Bodrum'da 7 yılda tamamlanan 50,5 metrelik 'Oğuz Khan' yelkenli yat İçmeler'de törenle denize indirildi; mavi tur amaçlı kullanılacak, değeri 20 milyon avroyu aşıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:40
Tören İçmeler'deki Oğuz Tersanesi'nde Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapımı 7 yılda tamamlanan "Oğuz Khan" isimli 50,5 metrelik yelkenli yat törenle denize indirildi. Tören, İçmeler mevkisindeki Oğuz Tersanesi'nde yapıldı.

Törene denizcilik sektörü temsilcileri, firmanın yetkilileri ile tersane çalışanları katıldı. Tekne, mavi tur için kiralama amacıyla kullanılmak üzere denizle buluşturuldu.

Firma sahibi Emre Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada kendi öz sermayeleriyle projeyi hayata geçirdiklerini ve tekneyi 7 yılda tamamladıklarını söyledi. Oğuz, teknenin tüm okyanuslarda yolcu gezdirebilen bir sertifikaya sahip olduğunu vurguladı.

Oğuz'un sözleri şöyle: "Tekne birçok özellik ve donanıma sahip. Her kabinde yatarken denizi görebiliyorsunuz. Direkler alüminyumdan imal edildi. Bin metrekare de yelken sistemi var. Tekneyi bu kış Karayipler'e fuara göndereceğiz. Sezon başında da Avrupa'daki tüm fuarlara katılacağız."

Yatın değerinin 20 milyon avrodan fazla olduğu belirtildi.

