Bodrum'da 50,5 Metrelik 'Oğuz Khan' Yelkenli Yat Denize İndirildi

Tören İçmeler'deki Oğuz Tersanesi'nde Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapımı 7 yılda tamamlanan "Oğuz Khan" isimli 50,5 metrelik yelkenli yat törenle denize indirildi. Tören, İçmeler mevkisindeki Oğuz Tersanesi'nde yapıldı.

Törene denizcilik sektörü temsilcileri, firmanın yetkilileri ile tersane çalışanları katıldı. Tekne, mavi tur için kiralama amacıyla kullanılmak üzere denizle buluşturuldu.

Firma sahibi Emre Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada kendi öz sermayeleriyle projeyi hayata geçirdiklerini ve tekneyi 7 yılda tamamladıklarını söyledi. Oğuz, teknenin tüm okyanuslarda yolcu gezdirebilen bir sertifikaya sahip olduğunu vurguladı.

Oğuz'un sözleri şöyle: "Tekne birçok özellik ve donanıma sahip. Her kabinde yatarken denizi görebiliyorsunuz. Direkler alüminyumdan imal edildi. Bin metrekare de yelken sistemi var. Tekneyi bu kış Karayipler'e fuara göndereceğiz. Sezon başında da Avrupa'daki tüm fuarlara katılacağız."

Yatın değerinin 20 milyon avrodan fazla olduğu belirtildi.

