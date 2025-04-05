Bodrum'da 6. Acı Ot Festivali Coşkuyla Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Acı Ot Festivali, yerel lezzetleri ve kültürü tanıtmak amacıyla kapılarını açtı. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle organize edilen festival, Bodrum'un zengin otlarını geleceğe taşımayı hedefliyor.

Stantlar ve Etkinlikler

Festivalde 260'dan fazla stantta yöresel ve el emeği ürünler sergileniyor. Ortakent Köyiçi mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, yağışlı havaya rağmen hem yerli hem de yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Yöresel sanatçıların konserleri, halk oyunları gösterileri ve ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma atölyeleri ile dolu iki gün geçiriliyor.

Bodrum'un Doğal Zenginlikleri

Etkinlikler kapsamında Bodrum'un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu stantlarda ziyaretçilere sunuluyor. Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum'un sadece denizi ve güneşiyle değil, kültürü ve mutfak zenginliğiyle de öne çıktığını ifade etti.

Katılımcılar ve Mutluluk

OYDER Başkanı Öncel Erkal, festivale katılımın yoğun olduğunu belirtti. Ayrıca, festivalde yer alan ve başında ottan yaptığı şapka ile dikkat çeken Özcan Saygın, burada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Başımdaki şapkamı ottan özel yaptım. O benim vitrinim. Festivale katılım çok güzel. Tezgahımda 57 çeşit ürünüm var," dedi.

Festivalin Kapanışı

6. Acı Ot Festivali, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek. Bodrum'un bu lezzetli ve kültürel etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 6. Acı Ot Festivali başladı. Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde 260'dan fazla stantta yöresel ve el emeği ürünler yer aldı. Ortakent Köyiçi mevkisinde iki gün sürecek festivale havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 6. Acı Ot Festivali başladı. Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde 260'dan fazla stantta yöresel ve el emeği ürünler yer aldı. Ortakent Köyiçi mevkisinde iki gün sürecek festivale havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.