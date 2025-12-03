Bodrum’da Sahte Rezervasyon Alarmı: 35 Aile Mağdur

Bodrum'da artan sahte rezervasyonlar The Oba Otel'de 35 ailenin mağduriyetine yol açtı; otel emniyet ve savcılığa başvurdu, misafirleri uyardı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:53
Sahte rezervasyonlar otel yönetimini harekete geçirdi

Bodrum’da son dönemde artan sahte rezervasyon vakaları, otel işletmelerini harekete geçirdi. The Oba Otel yönetimi, erken rezervasyon adı altında dolandırılan vatandaşlar üzerine uyarı afişleri hazırladı ve güvenlik önlemlerini artırdı.

Geçtiğimiz yaz sezonunda 35 aile, tatil için geldikleri The Oba Otel’de rezervasyonlarının olmadığını görünce şok yaşadı. Otel, mağdur aileleri geri çevirmeyerek konaklatmak zorunda kaldı. Olayın ardından otel yönetimi emniyet ve savcılıka suç duyurusunda bulundu ve sezona gelen tüm misafirleri tek tek bilgilendirerek sahte rezervasyonlara karşı uyardı.

Genel Müdür'den uyarı ve tavsiyeler

The Oba Otel Genel Müdürü Özgür Adıgüzel konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Yaz sezonu boyunca tam 35 aile, sahte rezervasyon tuzaklarına düşerek kandırıldı. Bu durumu hem savcılığa hem de emniyete ilettik. Otelimize gelen her misafiri tek tek uyardık. Şimdi yüzde 50’ye varan erken rezervasyon kampanyamız yoğun ilgi görüyor. Ancak aynı ilgi dolandırıcıları da harekete geçirmiş durumda. Misafirlerimizden rica ediyoruz. Rezervasyon yaptıkları sitelerin tescilli ve onaylı olmasına özen göstersinler. Sosyal medya üzerinden rezervasyon alan dolandırıcılara itibar etmesinler. Şüpheli bir durumda mutlaka otelimizle veya tur şirketiyle irtibata geçip ödeme yapmadan önce teyit alsınlar. Geçtiğimiz yıl 35 aile mağdur oldu. Biz yardımcı olmaya çalıştık ama tatilleri hüzünlü geçti. Lütfen bilindik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sitelerden rezervasyon yaptırsınlar, bu çok daha güvenilir olur"

Otel yönetimi, misafirleri güvenilir ve tescilli kanallardan rezervasyon yapmaları konusunda uyarıyor ve benzer vakaların önüne geçmek için koordinasyonu artırdıklarını belirtiyor.

