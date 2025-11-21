Bodrum'da Zeytin Hasadı Başladı — Bodrum Belediyesi Üreticinin Yanında

Bodrum'da zeytin hasadı başladı: Bodrum Belediyesi üreticilerin yanında

Tarım ekipleri Çömlekçi Mahallesi'nden başlattı

Bodrum Belediyesi, zeytin hasadı döneminde üreticileri yalnız bırakmıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, üreticileri ziyaret ederek süreci yerinde takip ediyor ve teknik destek sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, sorumluluk alanlarındaki zeytinliklere yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, üreticilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hasadın sağlıklı ve verimli ilerlemesi için yönlendirme ve destek sağlıyor. Ziyaretlere Çömlekçi Mahallesi'nden başlandı.

2025 yılı Nisan-Kasım ayları arasında toplam 990 üreticiyle görüşme gerçekleştiren ekipler; saha ziyaretlerinde hastalık ve zararlılarla mücadele, doğru yetiştirme ve bakım uygulamaları konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Her üreticinin ihtiyaçları ayrı ayrı değerlendirilerek ürün türü, arazi yapısı ve mevcut üretim şartlarına göre özel periyodik bakım rehberleri hazırlandı. Bu rehberlerle üretim süreçlerinin daha verimli, sürdürülebilir ve bilimsel temellere dayalı yürütülmesi hedefleniyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Topraklarımızın sembolü haline gelen zeytin ağacı, binlerce yıllık geçmişiyle bize hem doğanın bir armağanı hem de kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak miras kalmıştır. Zeytinliklerimizi ve üreticilerimizi korumak, bu topraklara duyulan saygının en somut göstergesidir. Bodrum Belediyesi olarak bizler de geçmişin en değerli mirası olan zeytin ağaçlarımızı korumaya özen gösteriyoruz. Üreticilerimizin emeğini görünür kılmak, hak ettiği değeri vermek ve üretim süreçlerini sürdürülebilir kılmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, hasat çalışmalarının planlama doğrultusunda diğer hizmet noktalarında da sürdürüleceğini belirtti. Yürütülen çalışmalarla hem üreticilerle güçlü iletişim kurulması hem de Bodrum'daki tarımsal üretim niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

