Bodrum Mandalini Türkiye'nin Dört Bir Yanına Ulaşıyor

Bodrum Belediyesi ile Belediye A.Ş. iş birliğiyle hazırlanan 5 ve 10 kg paketlerle coğrafi işaretli Bodrum Mandalini, Türkiye genelinde gönderiliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:48
Bodrum Belediyesi ve Belediye A.Ş. iş birliğiyle geliştirilen yeni satış ve dağıtım stratejileri sayesinde coğrafi işaretli Bodrum Mandalini, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Süreç, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve hem üreticiler destekleniyor hem de mandalinler doğrudan tüketiciye ulaşıyor.

Yeni paketleme ve kargo uygulamaları

Hasat sonrası hazırlanan mandalinler 5 ve 10 kilogramlık özel paketler halinde hazırlanıyor. Paketlerin üzerinde özel mesajlar yer alıyor ve anlaşmalı kargo firması aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Yeni siparişlerin hazırlıkları ise aralıksız devam ediyor.

50 tonluk sevkiyat Mersin'e

Bodrum Belediyesi'nin üreticileri desteklemek amacıyla yürüttüğü organizasyon kapsamında Mersin'e tek seferde 50 ton Bodrum Mandalini sevk ediliyor. Bahçelievler, Turgutreis, Müskebi, Dereköy ve Bitez mahallelerinde üretim yapan 18 üreticiden alınan toplam 50 ton mandalinin sevk ve lojistik süreci, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Hasat dönemi alımları ve Başkanın vurguları

Turuncu hasat dönemine katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de çalışmalar sırasında mandalinin yaşam ve Bodrum kültüründeki yerine sık sık vurgu yaptı. Belediye tarafından toplam 34 üreticiden 63 seferde, 69 ton Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirildi ve alımlar ara vermeden sürüyor.

Üreticiler memnun

50 tonluk sevkiyat için bahçelerinden mandalinleri alınan üreticiler, uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Bahçe sahibi Hasan Akalan, 'Bu çalışma, bu tempo böyle devam ederse hem mandalincilik hem de çiftçi kalkınır.' dedi. Üretici Barış Yücel Yavuz, 'Normalde pazarlarda stant açarak satıyorduk ya da başka pazarcı arkadaşlarımız geliyordu. Onlar alıyordu ve tabii ki fiyatlar düşük oluyordu. Belediyemiz şimdi daha yüksek fiyattan alım yapmaya başladı' ifadelerini kullanırken, üretici İbrahim Özdemir ise, 'Satmakta zorlanıyorduk, belediye alım yapınca daha iyi oluyor' dedi.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Bodrum Mandalini'nin geleceğe taşınması amacıyla eğitim çalışmalarını da sürdürüyor. Bitez Mahallesi'ndeki uygulama bahçesinde düzenlenen etkinliklerde Bodrum genelindeki okullardan gelen öğrenciler, mandalinin tarihini, üretim sürecini ve hasadını öğreniyor; dalından mandalin toplayarak birebir deneyim kazanıyor.

Yeşil Mandalin döneminde de destek sürdü

Yeşil Bodrum Mandalini döneminde de üreticiler yalnız bırakılmadı. İlgili paydaşların desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 72 üreticiden 70 ton mandalin alımı gerçekleştirildi. Alımı yapılan Yeşil Bodrum Mandalinleri de Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları