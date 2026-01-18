Çukurova Havalimanı'ndan Erbil'e Direkt Uçuşlar 11 Mart'ta Başlıyor

Çukurova Havalimanı'ndan Erbil'e Direkt Uçuşlar Başlıyor

11 Mart'tan itibaren haftada iki sefer

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine 11 Mart tarihinden itibaren direkt uçuşların başlayacağı açıklandı. Yeni hat, Adana'nın Orta Doğu pazarlarıyla bağlantısını güçlendirmesi ve ticari erişimi hızlandırması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bölge ekonomisi açısından seferlerin önemine işaret etti ve şunları söyledi: "11 Mart itibarıyla başlayacak ve her hafta çarşamba ile pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek Erbil seferleri, Adana ve bölgemiz için önemli. Bu yeni hat, en önemli dış ticaret pazarlarımızdan biri olan Irak’a erişimi çok daha hızlı ve etkin hale getirecektir. İş insanlarımızın, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ulaşımı kolaylaşacak; başta sanayi, inşaat, gıda, tarım, lojistik ve turizm olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimize doğrudan katkı sağlayacaktır".

Irak, Adana için stratejik bir pazar

Zeki Kıvanç, Irak'ın Adana ekonomisi için taşıdığı önemi vurgulayarak şu veriyi paylaştı: "2025 yılında Adana’nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 237,8 milyon dolar ile Irak olmuştur. Bu veri, Irak pazarının ilimiz sanayisi açısından ne denli stratejik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Erbil, Irak’ın ticari, finansal ve yatırım merkezlerinden biridir. Direkt uçuşlar sayesinde Adana firmalarının pazara erişimi daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir yapıya kavuşacaktır".

Başkan Kıvanç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Havayolu şirketlerimizin verimliliği ve karlılığı arttıkça, Çukurova Uluslararası Havalimanından dünyanın farklı noktalarına yeni seferlerin de hızla artacağına inanıyoruz. Bu başarı, bölgemizin ortak gücünün bir yansımasıdır. İlimize ve bölgemize hayırlı olsun."

