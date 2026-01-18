Çukurova Havalimanı'ndan Erbil'e Direkt Uçuşlar 11 Mart'ta Başlıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Erbil'e 11 Mart'tan itibaren haftada iki sefer başlayacak; Adana iş dünyası bu hattın ticari bağları güçlendireceğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:10
Çukurova Havalimanı'ndan Erbil'e Direkt Uçuşlar 11 Mart'ta Başlıyor

Çukurova Havalimanı'ndan Erbil'e Direkt Uçuşlar Başlıyor

11 Mart'tan itibaren haftada iki sefer

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine 11 Mart tarihinden itibaren direkt uçuşların başlayacağı açıklandı. Yeni hat, Adana'nın Orta Doğu pazarlarıyla bağlantısını güçlendirmesi ve ticari erişimi hızlandırması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bölge ekonomisi açısından seferlerin önemine işaret etti ve şunları söyledi: "11 Mart itibarıyla başlayacak ve her hafta çarşamba ile pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek Erbil seferleri, Adana ve bölgemiz için önemli. Bu yeni hat, en önemli dış ticaret pazarlarımızdan biri olan Irak’a erişimi çok daha hızlı ve etkin hale getirecektir. İş insanlarımızın, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ulaşımı kolaylaşacak; başta sanayi, inşaat, gıda, tarım, lojistik ve turizm olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimize doğrudan katkı sağlayacaktır".

Irak, Adana için stratejik bir pazar

Zeki Kıvanç, Irak'ın Adana ekonomisi için taşıdığı önemi vurgulayarak şu veriyi paylaştı: "2025 yılında Adana’nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 237,8 milyon dolar ile Irak olmuştur. Bu veri, Irak pazarının ilimiz sanayisi açısından ne denli stratejik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Erbil, Irak’ın ticari, finansal ve yatırım merkezlerinden biridir. Direkt uçuşlar sayesinde Adana firmalarının pazara erişimi daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir yapıya kavuşacaktır".

Başkan Kıvanç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Havayolu şirketlerimizin verimliliği ve karlılığı arttıkça, Çukurova Uluslararası Havalimanından dünyanın farklı noktalarına yeni seferlerin de hızla artacağına inanıyoruz. Bu başarı, bölgemizin ortak gücünün bir yansımasıdır. İlimize ve bölgemize hayırlı olsun."

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ, BÖLGE EKONOMİSİ AÇISINDAN BÜYÜK...

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ, BÖLGE EKONOMİSİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN SEFERLERİN, ADANA’NIN ORTA DOĞU PAZARLARIYLA OLAN TİCARİ VE EKONOMİK BAĞLARINI DAHA DA GÜÇLENDİRMESİ BEKLEDİĞİNİ İFADE ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çarşamba'da Finans ve Reel Sektör İş Birliği Değerlendirildi
2
Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 54 bin 850’ye Ulaştı
3
Çukurova Havalimanı'ndan Erbil'e Direkt Uçuşlar 11 Mart'ta Başlıyor
4
Davos 56: Ebru Özdemir ve Türkiye’nin güçlü iş dünyası Davos’ta
5
Manisa OSB Başkanı Türek: BYD Fabrikası Başlamazsa Devlete Dolar Ödenecek
6
Traktör satışları 2025: Satışlar 50 bin 237’ye geriledi
7
KKYDP 16. Etap: Adana'da 4 Yatırımcıya 27 milyon 327 bin TL Hibe

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları