Osman Çalışkan, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanlığına Üçüncü Kez Seçildi

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:57
Genel Kurulda yeniden güvenoyu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurul kapsamında yapılan seçimler sonucunda Osman Çalışkan, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanlığına üçüncü kez seçildi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İş Konseyi, yeni dönemde de iki ülke özel sektörleri arasındaki iş birliğini daha ileri taşımayı hedefliyor. Kurul, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve ticaret hacminin artırılması için aktif bir rol üstlenmeyi planlıyor.

Seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan Osman Çalışkan Türkiye ve Gürcistan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye ve Gürcistan, güçlü bağlara sahip dost iki ülkedir. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler her geçen gün gelişmekte, Gürcistan’daki Türk ve yabancı yatırımlar artmaktadır. Gelecekte ekonomik iş birliğinin daha da derinleşeceğine inanıyoruz. DEİK; hükümetler, diplomatlar ve üye şirketlerle birlikte Türkiye-Gürcistan ticaretinin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürecektir".

DEİK, 152 ülkede faaliyet gösteren İş Konseyleri aracılığıyla Türk özel sektörünü uluslararası muhataplarıyla bir araya getiriyor; kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler ve uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyor. Kurumun hedefleri arasında Türkiye’nin ihracatının artırılması, yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik ilişkilerin kurulmasına katkı sağlamak yer alıyor.

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi de bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürecek. Yeniden seçilen Osman Çalışkan, aynı zamanda Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

