Garanti BBVA Mobilde 'Seyahatim': Jolly ile Uçtan Uca Seyahat ve Rezervasyon

Garanti BBVA, mobil uygulamasındaki 'Seyahatim' alanına Jolly entegrasyonu ve Seyahat Ekle özelliğiyle uçtan uca rezervasyon, planlama ve yapılacaklar listesi sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:43
Garanti BBVA Mobilde 'Seyahatim': Jolly ile Uçtan Uca Seyahat ve Rezervasyon

Garanti BBVA mobil uygulamasında 'Seyahatim' alanını güçlendirdi

Garanti BBVA, mobil uygulamasındaki "Seyahatim" alanını iki yeni özellikle geliştirerek seyahat planlamasından rezervasyona kadar tüm süreci tek bir uygulamada sunmaya başladı. Banka, Jolly iş birliğiyle kullanıcıların tüm seyahat işlemlerini uygulamadan çıkmadan, uçtan uca ve güvenli şekilde gerçekleştirmesini hedefliyor.

Uçtan uca rezervasyon deneyimi

Açıklamaya göre, "Jolly ile Seyahatini Planla" özelliği sayesinde kullanıcılar otel, uçak, tur, araç kiralama ve transfer satın alma işlemlerini bankacılık uygulaması içinden yönetebiliyor. Entegre yapı, kampanyalar ve ödeme kolaylıklarıyla desteklenerek seyahat planlamasını hızlı ve pratik hale getiriyor.

Kişisel seyahat planı ve yapılacaklar listesi

"Seyahat Ekle" özelliği ile müşteriler ister yurt içi ister yurt dışı seyahatleri için seyahat türü, lokasyon ve tarih bilgilerini girerek kendilerine özel bir plan oluşturabiliyor. Bu plan kapsamında sunulan Yapılacaklar Listesi, pasaport ve vize işlemlerinden valiz hazırlığına kadar seyahat öncesi tüm adımların eksiksiz yönetilmesine yardımcı oluyor.

Uygulama ayrıca seyahat süreci boyunca finansal avantajlar ve kampanyalarla ilgili yönlendirmeler sunuyor; seyahat sonrasında ise harcamalara yönelik çeşitli kolaylıklarla kullanıcı deneyimini destekliyor. Böylece seyahat, hazırlık aşamasından dönüş sonrasına kadar planlı ve kontrollü şekilde yönetilebiliyor.

Yetkililerden değerlendirmeler

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik konuyla ilgili, "Garanti BBVA’da müşterilerimizin hayatına değer katan, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olan çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Mobil uygulamamızı da bu anlayışla, bankacılığın ötesine geçen ve günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelen bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. ‘Seyahatim’ alanı ve Jolly ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın ötesine geçen, müşterilerimizin hayatını daha kolay, akıllı ve keyifli hale getiren deneyimler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Jolly Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak ise, "Şirket olarak seyahatin geleceğini teknolojiyle şekillendiren çözümler geliştiriyoruz. Dijitalleşmeyi merkeze alan iki güçlü kurumun, Jolly ve Garanti BBVA’nın bu yolculukta stratejik bir güç birliği yapması, ortak vizyonumuzun bir yansımasıdır. Amacımız bu güçlü sinerjiyle seyahati herkes için daha erişilebilir, daha akıllı ve daha keyifli hale getirmek" ifadelerini kullandı.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEREN ACER KEZİK

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEREN ACER KEZİK

JOLLY SATIŞ VE PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AHMET BURÇİN BAYSAK

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ING Türkiye dijital altyapı dönüşümünü hızlandırdı
2
Ankara, Elektronik Sanayisinde Stratejik Bir Merkez
3
Denizli Ev Tekstili Heimtextil Frankfurt'ta 11. Kez 'Turkish Towels' ile Tanıtıldı
4
Garanti BBVA Mobilde 'Seyahatim': Jolly ile Uçtan Uca Seyahat ve Rezervasyon
5
Akçadağ'da Cezaevi Lojmanlarından Üretime: Halk Eğitim Kurslarıyla Kadınlar Gelire Katkı Sağlıyor
6
Of'tan Senegal'e Özel Tasarımlı Balıkçı Teknesi İhracatı
7
Aydın'ın İhracatı 2025'te 2 Milyar Dolara Yaklaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları