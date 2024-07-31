Boeing İkinci Çeyrekte 1,44 Milyar Dolar Zarar Açıkladı

Boeing'in Zorlu İkinci Çeyrek Sonuçları

ABD merkezli havacılık devi Boeing, 2023 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde net 1,44 milyar dolar kayıp yaşadığını ve gelirinin bir önceki yıla oranla %14,6 oranında düştüğünü duyurdu.

Finansal Durum ve Gelir Raporu

Boeing'in yıllık gelir raporlarına göre, ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre %14,6 azalarak 16,86 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ise şirketin toplam geliri, 33,4 milyar dolar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,2 oranında düştü.

CEO'dan Güvenlik ve Kalite Vurgusu

Boeing'in Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, bu zorlu çeyreğin ardından kalite yönetim sistemlerini güçlendirdiklerini ve önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Ayrıca, Spirit AeroSystems'ı satın almak için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Yeni CEO: Kelly Ortberg

Şirketten gelen diğer bir önemli açıklamaya göre, Kelley Ortberg, 8 Ağustos itibarıyla Boeing Başkanlığı ve CEO'luk görevini Dave Calhoun'dan devralacak. Calhoun, 2020 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu ve emekli olacağını duyurmuştu.

Boeing, 1 Temmuz'da Spirit AeroSystems'i yaklaşık 4,7 milyar dolar özkaynak değeri elde ederek hisse senedine dayalı bir işlemle satın aldığını duyurmuştu.