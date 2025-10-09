Bolat: Almanya'ya İlk Partide 100 Togg İhraç Edildi, Yıl Sonuna Kadar 1.000'e Yaklaşacak

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:42
Ticaret Bakanı Bolat, Almanya'ya yapılan ilk sevkiyatta 100 adet Togg otomobilin ihraç edildiğini açıkladı. Bakan, aynı tempo ile devam edilmesi halinde yıl sonuna kadar ihracatın artacağını belirtti.

Bolat, ihracat rakamlarına ilişkin verdiği bilgide, ilk partide gönderilen araç sayısının 100 olduğunu ve yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını söyledi. Açıklama, Togg markasının ihracat hamlesinin başlangıcına işaret ediyor.

Bu gelişme, yerli otomobilin uluslararası pazarlara açılma sürecinde atılan somut adımlardan biri olarak kayda geçti.

