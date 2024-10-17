DOLAR
34,12 0,09%
EURO
37,02 0,26%
ALTIN
2.950,12 -0,51%
BITCOIN
2.298.351,9 0,48%

Borsa Gününü Yükselişle Kapatmayı Başardı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52'lik artışla tamamladı. Sektörler arasında menkul kıymet yatırım ortaklığı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:23
Borsa Gününü Yükselişle Kapatmayı Başardı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 9.002,34 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 46,31 puan artış gösteren BIST 100 endeksi, toplam işlem hacminde 80,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 1,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, bankacılık sektörü en çok kaybeden oldu.

Para Politikasındaki Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise piyasa beklentilerine uygun olarak, zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ABD Ekonomisinde Dikkat Çeken Veriler

ABD'de eylülde perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 714,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise ekimde 10,3 ile sektör büyümesine dair sinyaller vermeye başladı. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Ekim ile biten haftada 241 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Analistler, ABD'den gelen verilerin ardından resesyon endişelerinin azalmasıyla küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti. Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çin'de büyüme, perakende satışlar ve Japonya'da enflasyon gibi önemli verilerin öne çıkacağı kaydedildi.

Teknik Analiz Göstergeleri

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
13.950 TL’ye ödeyen 46.486 metre² tarladan hisse satın alacak! Ziraat Bankası’ndan detaylı duyuru paylaşıldı
2
Döviz Kurları Güncel Durumu
3
Avrupa Merkez Bankası'ndan Üçüncü Faiz İndirimi
4
Faturalı hat kullananlar 6 ay tek kuruş fatura ödemeyecek! Bir başvuru yetiyor
5
Elinde bu altından olan yandı! Artık satamayacaksınız: Kuyumcuya giden eli boş dönüyor
6
Çin Benzinli Araçlara Gümrük Tarifelerini Artırıyor
7
IMF Başkanı Kristalina Georgieva: Orta Vadeli Büyüme Endişesi

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL