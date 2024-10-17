Borsa Gününü Yükselişle Kapatmayı Başardı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 9.002,34 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 46,31 puan artış gösteren BIST 100 endeksi, toplam işlem hacminde 80,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 1,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, bankacılık sektörü en çok kaybeden oldu.

Para Politikasındaki Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise piyasa beklentilerine uygun olarak, zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ABD Ekonomisinde Dikkat Çeken Veriler

ABD'de eylülde perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 714,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise ekimde 10,3 ile sektör büyümesine dair sinyaller vermeye başladı. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Ekim ile biten haftada 241 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Analistler, ABD'den gelen verilerin ardından resesyon endişelerinin azalmasıyla küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti. Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çin'de büyüme, perakende satışlar ve Japonya'da enflasyon gibi önemli verilerin öne çıkacağı kaydedildi.

Teknik Analiz Göstergeleri

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.