Borsa İstanbul: BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı — Bankacılık Endeksi Önde

BIST 100 yüzde 1,05 düşüşle 11.048,11 puana geriledi; bankacılık endeksi yüzde 2,98 ile en çok kaybettiren oldu. TCMB rezervleri 177 milyar 860 milyon dolara indi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:32
Borsa İstanbul: BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı — Bankacılık Endeksi Önde

Borsa İstanbul'da BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 endeksi, günü %1,05 değer kaybıyla 11.048,11 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 117,74 puan geriledi ve toplam işlem hacmi 155,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gün Sonu Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi ise yüzde 0,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselişi yüzde 2,01 ile finansal kiralama faktoring gösterirken, en çok değer kaybeden sektör bankacılık oldu.

Küresel ve İç Dinamikler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında pozitif bir seyir izlendi. Ancak BIST 100, küresel piyasalardan ayrışarak bankacılık endeksi öncülüğünde negatif bir görünümle günü tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolar seviyesine indi. Ayrıca TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir ifadesine yer verildi.

Yarın ve Teknik Görünüm

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu verisinin, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek; 11.200 ve 11.300 puanlar ise direnç konumunda görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY'un Sınır Ötesi İhracı İçin İlk Temaslar Başladı
2
Avrupa borsaları yükselişle kapandı: Stoxx Europe 600 %0,8 arttı
3
IMF'ye Daniel Katz Adaylığı: Bessent'in Özel Kalemi Birinci Başkan Yardımcısı Olabilir
4
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te AA Standını Ziyaret Etti
5
TEKNOFEST'te TÜME'nin Akıllı Tarım Alanı Üst Düzey Heyetleri Ağırladı
6
BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı: 11.048,11 Puana Geriledi
7
ABD ve Birleşik Krallık, Teknoloji Refahı Anlaşması ile İşbirliğini Güçlendiriyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)