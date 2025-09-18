Borsa İstanbul: BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı — Bankacılık Endeksi Önde

Borsa İstanbul'da BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 endeksi, günü %1,05 değer kaybıyla 11.048,11 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 117,74 puan geriledi ve toplam işlem hacmi 155,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gün Sonu Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi ise yüzde 0,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselişi yüzde 2,01 ile finansal kiralama faktoring gösterirken, en çok değer kaybeden sektör bankacılık oldu.

Küresel ve İç Dinamikler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında pozitif bir seyir izlendi. Ancak BIST 100, küresel piyasalardan ayrışarak bankacılık endeksi öncülüğünde negatif bir görünümle günü tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolar seviyesine indi. Ayrıca TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir ifadesine yer verildi.

Yarın ve Teknik Görünüm

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu verisinin, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek; 11.200 ve 11.300 puanlar ise direnç konumunda görülüyor.