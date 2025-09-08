Borsa İstanbul: BIST 100 İlk Yarıda %1,74 Düştü

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %1,74 düşüşle 10.542,47 puana geriledi; işlem hacmi 45 milyar lira, turizm sektörü en çok kaybettiren oldu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:17
Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,74 değer kaybederek 10.542,47 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 187 puan ve yüzde 1,74 azalışla 10.542,47 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 45 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi ise yüzde 1,65 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden tek kazanan yüzde 2,21 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla düşüş gösteren sektör yüzde 2,91 ile turizm oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.650 ve 10.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

