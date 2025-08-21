DOLAR
Borsa İstanbul: BIST 100 yüzde 0,55 Yükselişle 11.195,98'de

BIST 100, açılışta yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana çıktı; sektörlerde tekstil lider, Jackson Hole ve PMI verileri yakından izleniyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:00
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puan seviyesinden işlem görmeye başladı.

Piyasa Performansı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamlamıştı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 61,25 puan artış kaydetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri olurken, tek kaybettiren yüzde 0,07 ile madencilik oldu.

Gündem ve Teknik Seviyeler

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumundan gelecek mesajlar bulunuyor. Analistler, yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan ise destek konumunda olarak değerlendiriliyor.

