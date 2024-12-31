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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 0,60 Değer Kaybıyla Kapattı

BIST 100 endeksi, günü 9.830,56 puanla tamamladı ve gün içinde en düşük 9.780,73 puana kadar geriledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:37
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 0,60 Değer Kaybıyla Kapattı

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.780,73 puanı, en yüksek ise 9.942,55 puanı gördü. Endeks, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan kapandı.

İlk İşlem Gününde Azalış

BIST 100 endeksi, güne 32,32 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.857,39 puandan başladı. Gün içerisinde yaşanan dalgalanmalara rağmen, endeks gün sonunda önceki kapanışa göre 0,60 azalışla 9.830,56 puandan kapanmıştır.

Sektör Performansları

Mali endeks yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetmiştir. BIST 30 endeksi ise 72,89 puan ve yüzde 0,67 kayıpla 10.756,27 puandan kapandı.

Hisse Senedi İşlemleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaparken, 70'i değer kaybı yaşadı. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Koç Holding ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Dolar Piyasasında Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda altının onsu, 2.618 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı %1 artışla 3 milyon 25 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %37,14, bileşik getirisi ise %40,59 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2556 lira, satışta 35,3969 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kuru ise alışta 35,1987 lira, satışta 35,3397 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda döviz kurları şu şekilde seyretti: Avro/Dolar paritesi 1,0380, Sterlin/Dolar paritesi 1,2550, Dolar/Yen paritesi 156,90.

Petrol Fiyatlarındaki Son Durum

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %0,6 artışla 74,5 dolardan işlem görüyor.

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