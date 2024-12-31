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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 düşüşle 9.830,56 puandan günü tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,15 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 1,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran madencilik sektörü, yüzde 2,97 ile dikkat çekerken, en fazla kaybettiren sektör ise gıda ve içecek oldu ve yüzde 2,86 düşüş yaşadı.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlik

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Önümüzdeki Güne Dair Beklentiler

Analistler, yılbaşı tatili nedeniyle küresel piyasaların yarın kapalı olacağını bildirdi. Perşembe günü yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de inşaat harcamalarının takip edileceği ifade edildi. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.650 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu belirtildi.

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