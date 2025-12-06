Simav’da 11 Sera Üreticisine 2,5 Ton Gübre Desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 11 sera üreticisine Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2,5 ton gübre desteği verildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:08
İyi Tarım Uygulamaları kapsamında dağıtım yapıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde sera üretimi yapan ve İyi Tarım Uygulamaları projesine dahil olan 11 üreticiye, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından toplam 2,5 ton gübre desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Bakanlığı programı çerçevesinde gerçekleştirilen destek dağıtımı sonrası açıklama yapan Simav İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu desteğin hedefinin verimli üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarım olduğunu vurguladı.

