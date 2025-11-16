KUZKA Destekli Çetmi Mısır Kurutma Tesisi Üreticiye Değer Katar

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Çetmi köyünde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle kurulan mısır kurutma tesisi sayesinde çiftçiler ürünlerini artık daha değerinde satabilecek.

Proje ve finansman

Proje, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirildi. Toplam 2 milyon 72 bin TL bütçeli yatırımın 1 milyon 450 bin TL kısmı KUZKA tarafından karşılandı. 18 aylık uygulama sürecinde trafo, silo ve kurutma makinesi gibi altyapı yatırımları tamamlanarak modern bir tesis oluşturuldu.

Tesiste hedeflenen kapasite ve yararlanıcılar

Tesisin faaliyete geçmesiyle Kastamonu’da yıllık 850 ton kurutulmuş mısır üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. İlk etapta 168 kooperatif ortağının kullanımına sunulan tesisten çevredeki yaklaşık 250 çiftçi faydalanacak. Tesis, bölgedeki 10 köye hizmet vererek tarımsal üretime ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

İstihdam ve üretici eğitimi

Tesis, doğrudan dört kişilik istihdam sağlayacak; bir ziraat mühendisi ve bir teknik personel sürekli görev yapacak. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerle yaklaşık 250 çiftçiye 'mısır kurutmanın püf noktaları' ve 'küf oluşumunun sakıncaları' konularında bilgi desteği verildi.

Nem düşürme ile saklama avantajı

Kastamonu’da hasat sırasında nem oranı yüzde 25 kadar çıkabilen mısırın uzun süre saklanabilmesi için nemin yüzde 14'ün altına düşürülmesi gerekiyor. Yeni tesis, küf ve bozulma riskini ortadan kaldırarak ürün kalitesini koruyor; mısırın nemi yüzde 25'lerden yüzde 12'lere kadar indirilebiliyor. Böylece çiftçiler ürünlerini il dışına götürmeden, uygun koşullarda kurutup saklayabilecek.

Teknik destekten işletme deneyimine: Sefa Akgün'ün açıklamaları

S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinde teknik destek personeli olarak görev yapan Sefa Akgün, tesise dair şunları aktardı:

'Bu tesis, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği ile kuruldu. Burada mısır ve tahıl ürünlerini kurutuyoruz. Kapasitesi ilk depolamada 20 ton ürün alıyor. Gelen mısırın nemine bakıyoruz; ortalaması şu an için 22-23 nemde geliyor. Daha sonra kurutup bunu 14-15'lere kadar düşürüyoruz. Burası kurulmadan önce diğer illerdeki tesisler faal değildi. Önceden vatandaş mısırını ticarete veriyordu, depolama mümkün olmuyordu ama şimdi nemini düşürdüğümüz için vatandaş kendisi depolayabiliyor. Artık mısırın nemine göre fiyat alımı var.'

'Mısır kabulüne yeni başladık. Yaklaşık iki haftada 40 ton kuruttuk, teslim ettik. Çiftçimiz ürünü getirip burada kurutuyor, nakliye veya ekstra masraf olmadan tekrar alıp götürebiliyor. 20 tonda gelen ürünü 14-10 neme kadar düşürebiliyoruz. Bu sayede çiftçimiz ürünü yıl boyunca saklayıp hayvanlarına yem olarak kullanabiliyor.'

Çetmi'deki tesis, hem üretimi teşvik etmeyi hem de bölgedeki tarımsal sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefleyerek yerel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

